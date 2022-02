Column Frits Bosch: JA21 worstelt om salonfähig te zijn

“We zijn geen club met allerlei waanideeën” meldt Joost Eerdmans in het gelijknamige NRC artikel 19-22. Wat ‘waanideeën zijn? Dat zijn de ideeën van PVV en Forum voor Democratie volgens Eerdmans.

Links kan weer tevreden zijn: het is water en vuur tussen rechtse partijen. Het wordt nooit wat samen. Ik heb de drie fractievoorzitters gevraagd om eens gedrieën rond de tafel te gaan zitten. Geen antwoord. Eerdmans meldt dat hij bij de formatie een losse floddergesprek heeft gehad met Mark Rutte en Sigrid Kaag, maar hij heeft verder niets gehoord. Hij heeft dus twee keer zijn neus gestoten. Hoe anders verging het Prof Pim Fortuyn, zijn grote voorbeeld, maar wel van een geheel ander kaliber dan Joost Eerdmans. Eerdmans probeert salonfähig te zijn maar stuit af op de granieten muur van het Kartel. Probeer het eens met te vragen of je hun schoenen mag poetsen.

Links zegt “bruggen te willen slaan”, maar het zijn loze woorden. Zie hoe perfect Martin Bosma functioneert als Kamervoorzitter. Incorporeer rechtse partijen in de regering. Een breed zakenkabinet was veel beter geweest. En weg is dan het gezeur over “schofferen”. Bovendien zou de tevredenheid bij de bevolking tien keer groter zijn geweest. Dit kabinet is weerzinwekkend. Daar zijn vriend en vijand het wel over eens. Daarom: het Kartel mòet open!

Wat nog meer valt op in dit interview? De helft gaat over dr Thierry Baudet, of hij antisemitisch en racistisch is. Nee dus. NRC is blijkbaar geobsedeerd door Baudet. Maar ze zijn niet de enigen. Baudet blijft intrigeren en verrassen.

Eerdmans merkt op “ik vind het echt niet kunnen dat minister Jetten zegt niets meer te willen horen over “haalbaar en betaalbaar” als het om klimaatplannen gaat”. Terecht dat Eerdmans dit zegt. De uitlating van Jetten geeft exact aan hoe links tegenwoordig in elkaar steekt: het doel heiligt de middelen op weg naar utopia. In dit geval Klimaatutopia. Jetten wil geen kennis nemen van data, feiten, informatie, want dat zou enkel afleiden van het doel. Oogkleppen op en gaan met die banaan!

JA21 lijkt de partij met de meeste opwaartse potentie op rechts. De partij kan best nog verder groeien door stemmen te kapen van de VVD. Mijn zegen hebben ze maar salonfähig zijn ze nog lang niet….