Column Frits Bosch: Wopke Hoekstra is zéér bekwaam

Onze minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) is – om met cabaretier Win Kan (1911-1983) te spreken een zéér bekwame man. Hij is werkelijk zéééééér bekwaam. Dat bleek al in het vorige cabinet toen hij op zéér bekwame wijze onze miljarden belastinggeld naar de EU sluisde in het Herstelfonds, ter herstel van Zuid Europese landen. Het ging in de bekende bodemloze put.

Nu speelt dat BuZa een echt hengstenbal is. Dat weet iedereen. De ambtenaren daar snakken ernaar om vrouwelijk schoon om zich heen te hebben. Het percentage vrouwen is nu 25%. Wat absurd is dit, zeg! Dit kan toch niet langer. Volgens secretaris generaal van BuZa Paul Huijts, een zééééér bekwame man, “is het duidelijk dat dit thema (!) erg leeft en dat er daardoor veel onrust is in de organisatie…vanwege de recente topbenoemingen.” Die benoemingen zijn naar mannen gegaan. Ik kan me voorstellen dat je daar zéér onrustig van wordt. Het is een grote schande! Het streven is om in 2025 op BuZa 50% vrouwen te hebben.

Dat doel is gemakkelijk te halen. Als ik een suggestie mag doen: al die caissières die thans door automatisering uit hun baan worden gejaagd en al die stewardessen die door krimp in de luchtvaart overtollig zijn. Je kunt een roedel eenvoudig en blind inhuren. Vooral door de voormalig stewardessen worden die mannen op BuZa een stuk minder onrustig.

Hoekstra heeft verklaard dat hij een “hartgrondig voorstander is van een vrouwenquotum”. Kijk, dat zijn uitspraken waar we wat mee kunnen. Prachtig! Wat is Hoekstra toch een zééééér bekwame man! En al die mannen die voor die functies veel meer geschikt zijn? Go f*ck them all! Ja toch, niet dan?