Column Paul Cliteur: De universiteiten worden “wakker“

De universiteiten van Nederland worden “wakker“ (hopelijk niet woke). Nadat zij aanvankelijk hadden nagelaten groot alarm te slaan toen hen via een WOB-verzoek werd gevraagd materiaal over Israëlische / Joodse contacten aan “The Rights Forum” door te sturen, maken zij nu pas op de plaats. Hoewel. Een beetje.

Dit is hun antwoord:

“Alle veertien Nederlandse universiteiten hebben een Wob-verzoek ontvangen van ’The Rights Forum’. Zij zullen op delen van dit verzoek niet ingaan. Het verzoek richt zich immers niet alleen op banden met organisaties in Israël, maar ook met Nederlandse en internationale organisaties die zich bezighouden met religie, herdenking of de bestrijding van antisemitisme. Alle veertien Nederlandse universiteiten zullen op dit deel van het verzoek niet ingaan. De bijzondere universiteiten zijn niet Wob-plichtig en hoeven derhalve alleen al om die reden niet aan het Wob-verzoek te voldoen, maar ondersteunen deze visie volledig.“

Het is een wat “tamme“ reactie. De universiteiten hadden natuurlijk ook kunnen zeggen: “Hoe durft u zoiets te vragen? Bent u nu helemaal gek? U vraagt ons mee te werken aan de niet-jood verklaring. Daaraan zullen wij nooit, nooit meewerken. Kent u de Nederlandse geschiedenis niet? Hoe durft u!“

De Nederlandse universiteiten kiezen nu voor de de-escalerende aanpak. Beetje meewerken. Beetje niet. Wat ook had gekund, is dat zij hadden gezegd: “Aan het WOB-verzoek van The Rights Forum zullen wij niet meewerken.“ Dan was het aan The Rights Forum geweest zich te gaan bezinnen op een fatsoenlijk WOB-verzoek. Dan hadden zij het huiswerk moeten gaan doen.

Nu gaan de universiteiten dat voor The Rights Forum doen. Daarmee krijgt The Rights Forum een voetje tussen de deur. Een tikkeltje legitimiteit krijgen ze nu. Dat verdienen ze niet.