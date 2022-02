D66 wil Richard de Mos de mond snoeren: ‘Waarom mag een corrupte crimineel meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen?’

De Amsterdamse D66’er Ronnie Zijp vindt het niet kunnen dat Richard de Mos in maart weer meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Want, zegt de zogenaamde democraat, De Mos zou een “corrupte crimineel” zijn. En dat soort mensen zouden niet in de politiek passen. Want daar zijn ze natuurlijk brandschoon.

De Amsterdamse D66’er Ronnie Zijp heeft niks met Richard de Mos. Momenteel vindt hij het vooral belachelijk dat De Mos zowaar een lans breekt voor Haagse auto-eigenaren. We weten hoe dat werkt bij D66: die partij wil de auto het liefst zo snel mogelijk afschaffen. Natuurlijk niet voor de D66-elite zelf, maar wel voor het plebs.

En dus reageert hij als een wesp gestoken dat De Mos zegt dat wegen verbreed zouden moeten worden in plaats van versmald:

Lekker in de spits met de auto vanuit Den Haag naar Amsterdam. De Mos is echt gek geworden, blijven hangen in de jaren '70. https://t.co/DqE9ctprRv — Ronnie Zijp ✖✖✖ (@RonnieAmsterdam) February 13, 2022

Oke, een beetje zielig. Maar vervolgens laat Zijp de ware aard van moderne D66’ers zien. Want zie wat hij daarna tweet:

Waarom mag een corrupte crimineel als De Mos eigenlijk nog meedoen met de verkiezingen. Zo iemand heeft toch een voorbeeldfunctie? #dtv — Ronnie Zijp ✖✖✖ (@RonnieAmsterdam) February 13, 2022

“Waarom mag een corrupte crimineel als De Mos eigenlijk nog meedoen met de verkiezingen. Zo iemand heeft toch een voorbeeldfunctie?” aldus de ‘democraat’ (haha). Hij sluit zijn tweet af met de hashtag #dtv wat staat voor Durf Te Vragen.

Zo zien we de vermaarde tolerantie van D66 dus weer in woord en beeld. Die mensen zijn héél tolerant… als je het honderd procent met ze eens bent. Durf je tegen ze in te gaan, daarentegen, nou, hoed je dan. Dan zijn ze bereid om je te besmeuren en weg te zetten alsof wel “extreemrechts” dan wel als “crimineel.” Of allebei.