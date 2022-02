DDS Podcast: ik heb Corona gehad, de strijd om onze grondrechten, en vaderlandse trots in Indië

In de nieuwe DDS Podcast bespreek ik de strijd voor onze grondrechten, het belachelijke excuus van Nederland aan Indonesië, en mijn persoonlijke ervaring met Corona. Want, jawel, ik heb Covid-19 gehad de afgelopen weken – en datzelfde geldt voor de andere leden van mijn gezin. Dit heeft mij het één en ander geleerd en doen inzien.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!