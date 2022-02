De Belastingdienst is een waanzinnig racistische organisatie: ‘Onderscheid op fysiek voorkomen’

De enorme beerput die de Toeslagenaffaire heeft is zojuist nog dieper en walgelijker geworden. Het kabinet heeft namelijk moeten toegeven dat ambtenaren van de Belastingdienst onderscheid maakten tussen mensen op basis van hun uiterlijk voorkomen. Met andere woorden, als ze een kleurtje hadden waren ze het haasje. Dit is nou eens écht racisme. En dan nog institutioneel ook.

Wij van rechts hebben er altijd heel veel moeite mee dat BIJ1 en andere professionele klagers de hele samenleving van racisme beschuldigen. En terecht. Racisme komt voor, maar de héle samenleving is niet racistisch tot op het bot.

Toch is er wel degelijk racisme. Ik heb dat zelf meegemaakt in mijn leven. Een fietsverkoper die de band van een Turkse niet wil maken omdat hij zogenaamd geen tijd heeft, terwijl een blanke, autochtone Nederlander met precies hetzelfde probleem die na haar binnenkwam wel wordt geholpen. Een eigenaresse van een cafetaria dat net doet alsof ze niet begrijpt dat een allochtoon om een patatje oorlog vraagt, haar aankijkt of ze achterlijk is, haar negeert, anderen voor laat gaan… en pas dat bakje patat geeft als een blanke autochtoon ingrijpt en haar op hoge toon vertelt dat ze zich als racistische drek gedraagt.

Ja, het bestaat.

De Belastingdienst is racistisch

En niet alleen daar, op individueel niveau. Want, moeten we nu helaas toegeven, er is wel degelijk sprake van systematisch racisme in Nederland. Staatsecretaris Marnix van Rij schrijft namelijk in een brief aan de Tweede Kamer dat de Belastingdienst bij de Toeslagenaffaire op oneigenlijke gronden onderscheid heeft gemaakt tussen mensen op basis van hun fysieke voorkomen.

Met andere woorden, ouders met een kleurtje en/of een buitenlandse naam werden behandeld als halve criminelen. Gewoon, omdat ze niet-Westers waren.

Hilarisch genoeg stelt Van Rij dat ze niet al wéten dat het echt om racisme ging. Ze maken zich wel heel erg zorgen door de ontvangen “signalen.” Maar misschien dat het toch iets anders is dan bruut racisme. Ofzo.

Dat is natuurlijk je reinste flauwekul. Een kind begrijpt nog dat hier sprake is van racisme.

De enige vraag is: gaan er koppen rollen bij de Belastingdienst én bij het kabinet? Want de kans dat ministers en staatssecretarissen dit niet wisten lijkt me nihil. Zij hebben dit racisme vrijwel zeker mogelijk gemaakt… en misschien zelfs aangemoedigd (wie weet).