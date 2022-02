Een enigszins beperkt militair ingrijpen? Hoe de situatie er nu uitziet in Oekraïne

Hoewel de Westerse media en Westerse overheden net doen alsof Rusland een genocideoorlog pleegt in Oekraïne lijkt het daar voorlopig niet. Natuurlijk is het een vreselijke daad van geweld die afgekeurd moet worden. Maar het moet óók gezegd worden dat de aanval van Rusland wel degelijk beperkt lijkt. Dit betekent niet dat Rusland niet alsnog helemaal los kan gaan de komende dagen en weken. Het is slecht een vaststelling van de strijd tot op dit moment.

Onze media doen net alsof er vreselijk gevochten wordt in Kiev. Maar zoals Majoor Kitschko van het Oekraïense leger zegt zijn er daar momenteel geen Russen. Er wordt in de buurt van Kiev gevochten, in de buitenwijken ook, er waren en/of zijn Russische saboteurs, maar het is niet zo dat Kiev naar het hiernamaals gebombardeerd wordt:

Kyiv mayor Klitschko said as of this morning there are no Russian soldiers in #Kyiv. He says distributing weapons to public really helped pic.twitter.com/4HvjjgGKGQ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022

De meeste serieuze gevechten lijken plaats te vinden in het oosten en zuiden Oekraïne. Dus in de Donbass en bij de Krim. Dat zou niet eens raar zijn. Immers, dit zijn de gebieden die Rusland daadwerkelijk opeist. Moskou heeft géén aanspraak gemaakt op West-Oekraïne.

Kijk ook naar deze beelden. Dit zijn enkele beschietingen in of rond Kiev:

Explosions and shelling continue in #Kyiv region pic.twitter.com/7ZDG8ztVst — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022

Dat is natuurlijk vreselijk. Niemand die daar iets van kan zeggen. Kijk ook hier naar. Het is om kotsmisselijk van te worden:

Footage: High rise residential building that was hit by a missile, presumably a Russian one earlier this morning in #Kiev pic.twitter.com/Ln8PqoIUDZ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022

Maar als je rationeel en rustig naar deze beelden kijkt kun je niet aan de indruk ontkomen dat het Russische leger écht niet helemaal losgaat. (Of, als dat wél zo is, dat de mogelijkheden van de Russen dan nogal beperkt zijn, maar dat terzijde)

Laten we deze beelden voor het gemak eens vergelijken met zware bombardementen zoals die NAVO die uitvoerde tegen Servië in de jaren negentig, en tien jaar later in Irak. Kijk even mee:

En hier wat beelden van Irak, toen de NAVO de aanval opende op dát land:

Dit is hoe zware luchtbombardementen eruitzien.

Wat er gebeurt in Oekraïne is verschrikkelijk, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Het enige waar we over van mening verschillen is de vraag: heeft de NAVO hier aan bijgedragen met zijn expansiedrift of is Rusland gewoon geschift en irrationeel? Het is duidelijk waar ik sta.

Maar er kan óók geen discussie zijn over het feit dat Rusland nóg niet helemaal is losgegaan. Er worden raketten afgeschoten op Oekraïense steden, maar de lucht hangt er niet vol mee. Er vinden explosies plaats, maar de hele horizon staat niet in de fik.

Het doel

Dit betekent dat we ons een vraag moeten stellen: waar is Rusland mee bezig? En waarom blijven de aanvallen voorlopig redelijk beperkt? Kán Rusland gewoon niet meer? Of wíl Poetin vooralsnog niet meer?

Het kan best zijn dat het Russische leger gewoon veel minder sterk is dan we allemaal denken of dat Oekraïne veel krachtiger is dan verwacht. Misschien dat het daarom langzaam gaat. Maar zelfs als de Russen minder sterk zijn, dan nog konden ze wel degelijk een enorm luchtbombardement uitvoeren op kritieke Oekraïense steden.

Waarom doen ze dat dan niet?

Er zijn meerdere opties. Misschien vreest Poetin voor zijn positie in eigen land. Dat kan. Een andere mogelijkheid is dat Poetin ervan uitgaat dat hij Oekraïne ook met een beperkte aanval aan de onderhandelingstafel kan dwingen, en dat dit het echte doel is van de Russen. Ze concentreren zich dan op de Donbass en de Krim – regio’s die ze echt willen inlijven – en de gevechten in het meer westelijke gedeelte van Oekraïne dienen er dan alleen maar toe om druk te zetten op de Oekraïense regering.

Poetin kan best denken dat een kort militair avontuur, resulterend in een deal met Oekraïne over de NAVO, Donbass en de Krim op korte termijn pijn oplevert, maar over een jaar of twee vergeven even vergeten is. Dit terwijl een grootschalige oorlog a la NAVO – Irak of NAVO – Servië erin resulteert dat hij voor eens en altijd internationaal een paria is.

Voorlopig lijkt dit het geval te zijn. Want zelfs als Oekraïne toch sterker is dan verwacht, dan kan Rusland nog altijd losgaan vanuit de lucht. Het kan bommen en raketten regenen op Kiev en andere Oekraïense steden. Dat gebeurt momenteel niet. Er wordt gevochten, er gebeurt zeker het één en ander, maar de horizon staat niet in de fik.

Of…

Wel moet gezegd worden dat er nog een andere mogelijkheid is: de Russen hebben een plan om ‘langzaam’ te beginnen maar om vervolgens de duimschroeven steeds verder aan te draaien. Dus dat ze rustig Oekraïne veroveren, om het land daarna af te sluiten van het westen (ook qua media), waarna het echte slachtwerk begint. Dit is het meest vreselijke scenario – maar op dit moment denk ik niet dat dit het is.

Hoe we weten dat dit niet klopt? Nou, als de Russen opeens toch helemaal losgaan en hele steden kapotbombarderen op ongekende schaal. Dan waren de andere opties overduidelijk onjuist.

In ieder geval is het bijzonder interessant – en een beetje vreemd – dat de meeste mainstream media hier niet hardop over spreken. Ja, het is vreselijk dat er oorlog gevoerd wordt. Maar dit is op dit moment qua schaal echt niet te vergelijken met de aanval op, zeg, Irak. Er is dus iets aan de hand.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat is niet alleen fascinerend omdat je graag wilt weten wat er echt gebeurt, en niet alleen propagandaverhalen wilt horen, maar ook omdat we simpelweg moeten begrijpen wat de strategie is van de strijdende partijen.