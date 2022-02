Filmpje! OVV-voorzitter Dijsselbloem ontmaskert leugenaar Kuipers: ‘Aanpassingen OMT-adviezen waren wel degelijk inhoudelijk’

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), zegt tegen Nieuwsuur dat het bijzonder “pijnlijk en heel schadelijk” is dat het kabinet de adviezen van het OMT over het coronabeleid actieve beïnvloedde. Het nieuws bevestigt ook, zegt hij, dat het gisteren uitgebrachte rapport van de OVV klopt.

“Namelijk dat er een totale rolvermenging was tussen de wetenschappelijke adviezen en de besluitvorming. En dat tast de integriteit en het gezag van het OMT aan, want iedereen vraagt zich nu af: zijn die adviezen wel wetenschappelijk en onafhankelijk?” aldus Dijsselbloem. “Het tast ook het vertrouwen in ambtenaren aan, want die vragen dus blijkbaar adviezen die ze willen horen. Dus is het beleid dan eigenlijk wel goed en integer gemaakt?”

"Alle aanbevelingen zijn vandaag actueel en zullen ook in een volgende crisis actueel zijn. Het volstaat niet om te zeggen: ja, dat is wijsheid achteraf", zegt voorzitter Jeroen @J_Dijsselbloem over het OVV-rapport in #Nieuwsuur pic.twitter.com/IoksFUE7vr — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) February 16, 2022

Dijsselbloem: Kuipers liegt

In de Tweede Kamer zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66 natuurlijk) dat het niet om beïnvloeding ging maar om “verduidelijking.” De adviezen waren alleen aangepast om ervoor te zorgen dat het publiek het advies goed begreep. Inhoudelijk was er verder niets veranderd.

Dat is feitelijk gewoon onjuist, aldus Dijsselbloem. Ja, het ministerie vroeg óók om “verduidelijkingen,” maar er waren ook serieus inhoudelijke wijzigingen. Bijvoorbeeld wat betreft het advies waarin gesteld werd dat mondmaskers in de ouderenzorg niet nodig was. “Het voorbeeld van schaarste aan middelen voor verpleeghuizen, in ons rapport een van de meest pijnlijke constateringen, dat wordt hier inhoudelijk extra zwaar aangezet op verzoek van het ministerie,” aldus Dijsselbloem.

En ja, dan valt het hem ook nog eens op dat niet alleen de adviezen zijn gewijzigd, maar sommige notulen ook. Volgens Dijsselbloem had Jaap van Dissel hier nooit aan mee mogen werken. “e moet als voorzitter van het OMT de integriteit van het OMT echt bewaken. Je moet zorgen dat die adviezen niet worden beïnvloed door wat ambtenaren wenselijk vinden.” Als gevolg van die actie kan hij nu zelfs niet meer garanderen dat de documenten waarop de OVV haar kritische rapport baseerde wel klopten. Misschien was er veel meer mis, maar is dat door “wijzigingen” onder de mat gestopt.