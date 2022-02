Filmpje! Thierry Baudet: Het partijkartel rommelt ons opnieuw een oorlog in

Tijdens het debat in de Tweede Kamer heeft Thierry Baudet vandaag het partijkartel geconfronteerd met de abominabele politiek ten opzichte van Oekraïne. Het is, zei hij, ronduit schokkend om te zien hoe het kartel er een puinhoop van maakt, en hoe weinig oog er is voor de geopolitieke realiteit.

De Kamer aanschouwt vol ongeloof de situatie in Oekraïne. Maar hoe had het anders kunnen verlopen, na de agressieve uitbreidingsdrang en oorlogstaal van de NAVO? Het kartel begrijpt niks van geopolitiek en trekt ons zo opnieuw een oorlog in. Dat zei Thierry Baudet vandaag in de Tweede Kamer:

Overigens was het weer erg hilarisch om te zien hoe de Kamerleden quasi-moralistisch uit de hoek kwamen. Dit zijn dezelfde mensen die de Toeslagenaffaire hebben laten gebeuren en vervolgens onder de pet hebben gestopt. Zó ethisch zijn ze feitelijk.