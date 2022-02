Filmpje! Van Houwelingen (FVD) en Maeijer (PVV) pakken kabinet aan vanwege hypocrisie over Polen en Hongarije

In de Tweede Kamer hebben Pepijn van Houwelingen (FVD) en Vicky Meijer het het opgenomen voor Polen en Hongarije. Ze deden dit in het debat met Wopke Hoekstra over deze materie. Want, zeiden Van Houwelingen en Maeijer, alle woede over die twee Europese landen is je reinste hypocrisie.

Bij het debat over Buitenlandse Zaken hebben Vicky Maeijer en Pepijn van Houwelingen flink uitgehaald naar het hypocriete kabinet in verband met de houding ten opzichte van Hongarije en Polen. Die twee landen moeten, vinden de regeringspartijen, bestraft worden omdat ze de rechtsstaat zogenaamd schenden.

Maar dat is wat gek. Want zoals Maeijer en Van Houwelingen ook uitlegden is het juiste de Nederlandse regering zelf die de laatste jaren stelselmatig de billen heeft afgeveegd met alle principes van de rechtsstaat. Er wordt voortdurend gelogen tegen de Tweede Kamer. In de Toeslagenaffaire zijn hele gezinnen op illegale wijze geruïneerd. En dan hebben we het er nog niet eens over gehad dat ze de échte oppositie voortdurend op wanstaltige wijze behandelen en de mond proberen te snoeren.

Kortom, hypocrieter dan het kabinet worden ze niet gemaakt… en kritiek op Hongarije en Polen vanuit Rutte IV is volstrekt bezopen.

Natuurlijk reageerde minister Wopke Hoekstra direct op de moties van Maeijer en Van Houwelingen door die te ontraden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Niet zo gek, want als dit kabinet iets heeft, dan is het een enorm bord voor de kop. Het misdraagt zich al jaren in Nederland, de hele rechtsstaat is vernietigd, maar o God, wat hebben ze een arrogantie om ándere landen te veroordelen voor dingen de zij zelf juist doen. En dan niet één keer per ongeluk, maar systematisch.