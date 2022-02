Geert Wilders: ‘198 mensen op de IC? Geen énkele vrijheidsbeperkende maatregel is gerechtvaardigd!’

PVV-leider Geert Wilders vindt dat er per direct een einde moet komen aan alle fascistische coronamaatregelen. Want, zegt hij, er liggen maar 198 mensen met corona op de IC. Dan is er werkelijk geen enkele reden om de samenleving nog langer te straffen.

Gedurende de coronacrisis was de PVV best voor allerlei maatregelen. De partij plaatste af en toe wat kritische kanttekeningen, maar het narratief werd over het algemeen onderstreept door Geert Wilders en de zijnen.

Gaandeweg werd de partij kritischer. En nu zijn Wilders en Fleur Agema eigenlijk gewoon wel klaar met het wanbeleid.

Want, stelt Wilders op Twitter, er liggen nog maar 198 mensen met corona op de IC. Dat aantal is zó laag (gelukkig maar!) dat letterlijk geen enkele vrijheidsbeperkende maatregelen nog gerechtvaardigd is.

“We willen onze TOTALE VRIJHEID terug,” eist Wilders. “Nu!”

198 mensen op de IC. 198 Géén enkele vrijheidsbeperkende maatregel voor 17.500.000 mensen is gerechtvaardigd. We willen onze TOTALE VRIJHEID terug @MinPres! Nu!#vrijheid — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 11, 2022

Voorlopig lijkt het erop dat het kabinet wil “versoepelen,” maar niet van zins is Nederlanders hun vrijheid écht terug te geven. Het goede nieuws? We hebben nu gezien dat massale druk vanuit de samenleving werkt.