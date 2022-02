Geert Wilders woedend op Sigrid Kaag: ‘Ze haat Nederlanders’

Terwijl de Nederlandse energierekening alsmaar hoger en hoger wordt, gebruikt men in Italië een deel van het coronafonds juist om de energieprijzen voor burgers te verlagen. Met Nederlands geld gaan de prijzen daar omlaag, terwijl ze hier door het dak schieten. Volgens PVV-leider Geert Wilders komt dit door een gift van D66-minister Sigrid Kaag. Een gift die Nederlanders niet hebben gekregen.

In Italië maken ze gretig gebruik van het coronafonds. Een deel van het geld wordt besteed aan het zogeheten ‘Superbonus110’ een speciale bonus voor Italianen om hun huis op te knappen. De overheid probeert op deze manier meer banen te creëeren, daarnaast wordt er ook geld gebruikt om de alsmaar duurder wordende energierekening naar beneden te krijgen. Met nota bene Nederlands geld.

Terwijl in Nederland de energie-armoede een steeds groter probleem wordt, weet Italië dit probleem tijdelijk op te lossen: het geld van andere EU-lidstaten wordt gebruikt als compensatie. Op sociale media heeft PVV-leider Geert Wilders zijn ongenoegen geuit over dit nieuws. Met geld van Kaag wordt dit mogelijk gemaakt, aldus de PVV’er. Ondertussen blijft de rekening voor Nederlanders duurder worden. “Kaag haat Nederlanders”, aldus de furieuze partijleider.

Nederland heeft Italië maar liefst 4 miljard euro geschonken. De Italianen verlagen daarmee nu hun #energierekening.

Een gift van Kaag. Nederlanders krijgen niks.

Het is godgeklaagd.

Kaag haat Nederlanders.

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 19, 2022

De PVV-leider had liever gezien dat er enkele miljarden naar Nederlanders ging om zo hier de energie-armoede te bestrijden.