´Gewapende gijzeling in Amsterdamse Apple Store, politie rukt uit met geavanceerde vuurwapens´

De Amsterdamse politie is dinsdag in de namiddag groots uitgerukt vanwege een melding van een overval op het Leidseplein. Het zou vermoedelijk zelfs gaan om een gijzeling in een Apple Store. Op de sociale media gaan video´s rond waarop te zien is dat de politie iemand onder schot houdt.

De Amsterdamse politie heeft inmiddels bevestigt dat ze een gewapende overvaller in het vizier hebben. Met getrokken wapens houdt de politie de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam in de gaten. De eerste melding van een overval en mogelijke gijzeling werd om 17.40 uur gedaan bij de politie.

Zwaarbewapende politie-eenheden zijn inmiddels ter plaatse, zo blijkt uit beelden die rondgaan. Het is volgens ingewijden goed mogelijk dat het gaat om een gewapende gijzeling. De Telegraaf meldt zelfs dat omstanders schoten zouden hebben gehoord.

Doodenge beelden van gijzeling op leidseplein bij de Apple store https://t.co/Fx5jMQ4hkj — blackbirdsilence (@MerelSilence) February 22, 2022