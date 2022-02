GroenLinks coronatoegangsbewijs-fan Lisa Westerveld huichelt: ‘Heb gevraagd ctb niet te gebruiken bij zwembaden!’

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld vindt het niet fijn dat ze er op Twitter op wordt aangesproken dat ze het doorgedraaide coronabeleid van het kabinet steunt. Want, zegt ze, ze heeft zich soms echt wel verzet tegen de excessen!

Freelance-journalist Eva vindt het volkomen belachelijk dat GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld haar partij ervan heeft overtuigd “Onverdeeld Open” tegen te gaan. Want, aldus Westerveld, “kwetsbaren” moeten nog steeds “beschermd” worden.

Dat is volgens Eva een beetje merkwaardig. Zoals ze uitlegt in een goede Twitterdraad zijn er namelijk talloze echte kwetsbaren die keihard geraakt worden door het totalitaire coronabeleid, terwijl het CTB van weinig tot geen toegevoegde waarde is.

“Weet je op welke kwetsbaren de coronapas impact heeft?” schrijft ze. “Op die 65% ongevaccineerden in Amsterdam nieuw west die ik elke week in de kou met hun neus tegen het glas van de sporthal gedrukt zie staan om een glimp van hun sportende kind op te vangen.”

“Op de mensen die hun kind nu al bijna een half jaar naar zwemles kunnen brengen. En op kinderen die nu al bijna een half jaar niet naar zwemles kunnen,” gaat ze verder. “Of een indoor speeltuin. Of de bios met hun ouders. Op de tieners die volgens onze eigen Gezondheidsraad op geen enkele wijze onder druk gezet mogen worden om te vaccineren en nu toch al bijna een half jaar de sportkantine niet in mogen zonder test.”

“En op de kwetsbaren waar Lisa naar refereert? 0,0. De wetenschap toont aan dat het coronatoegangsbewijs hen niet beschermt. Integendeel,” sluit ze haar Twitterdraad volkomen terecht af.

Westerveld reageert door erop los te huichelen

Het GroenLinks-dametje heft hier zelf op gereageerd. Want ze vindt het niet fijn dat Eva haar dit soort zaken kwalijk neemt. Hoewel het niemand is opgevallen zet Lisa zich volgens Lisa zelf namelijk keihard in om een einde te maken aan vaccin-Apartheid. Ofzo.

“Ik heb moeite met deze frame,” schrijft Westerveld hooghartig. “Ik heb nota bene voortdurend voorstemmen gedaan en gesteund om het ctb niet te vragen bij zwembaden.”

Ja, dat lees je goed. We moeten haar dankbaar zijn dat ze vindt dat ouders hun kinderen toch gewoon naar het zwembad mogen brengen. Oh jeetje, wat een vreugd! Wat een vrijheid! Quelle tolerance!

Daarbij, stelt ze, heeft ze ook nog “een pleidooi tegen 2G gehouden.”

Met andere woorden, Eva en anderen moeten niet zo zeuren. Lisa is echt best wel vooruitstrevend joh!

Dag Eva, ik heb moeite met deze frame. Ik heb nota bene voortdurend voorstellen gedaan en gesteund om het ctb niet te vragen bij zwembaden. En gisteren een pleidooi tegen 2G gehouden. Begrijp dat Twitter niet voor de nuance is, maar dit soort verwijten kloppen gewoon echt niet. — Lisa Westerveld 🌱 (@Lisawesterveld) February 13, 2022

Ja, het zal wel Lisa. Hier is het enige stemgedrag dat er echt toe doet:

En dan realiseer je je opeens: hoewel ze haar best doet de schade te beperken nu de samenleving zich tegen de coronamaatregelen verzet is ze eigenlijk gewoon heerlijk hypocriet aan het lullen. Of zoals Eva het verwoordt: