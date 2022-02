GroenLinks dolblij dat ongeboren baby’s tot 24 weken gedood kunnen worden in Colombia: ‘Vrouwenrechten!’

GroenLinks-politica Nevin Ozutok is er dolblij mee dat het “katholieke Colombia” besloten heeft om abortus tot 24 weken niet langer strafbaar te stellen. “Vrouwenrechten een stapje dichterbij!” laat ze heel verheugd weten.

Waar in de hele Westerse wereld steeds meer mensen kritisch gaan denken over de babymoord die we eufemistisch “abortus” noemen, doet Colombia plots het tegengestelde. Natuurlijk is dat niet op democratische wijze gebeurd. Het is namelijk het grondwettelijk hof dat opeens een recht op abortus verzint voor vrouwen. Tot 24 weken mag niet meer strafbaar zijn. Want grondrechten die nooit bestaan hebben.

Nederland is dus niet het enige land dat kapotgemaakt wordt door D66- en GroenLinksrechters.

GroenLinkser viert het feestje uitgebreid

In een normale wereld zouden mensen met ook maar iets van een hart, zelfs als ze abortus willen legaliseren, het op z’n best zien als een noodzakelijk kwaad. De verdediging zou dan moeten zijn: ‘Soms moet het, soms kan het niet anders. Het is niet fijn… Maar het zij helaas zo.’

Maar we leven al lang niet meer in een normale wereld. Kijk maar naar de reactie op dit nieuws van Nevin Ozutok, voormalig GroenLinks-Tweede Kamerlid en tegenwoordig ‘slechts’ wethouder in Beverwijk voor die partij:

Vrouwenrechten een stapje dichterbij. Abortus tot 24 weken niet langer strafbaar in katholiek Colombia https://t.co/F9JvvrWN7C — Nevin Ozutok (@NevinOzutok) February 22, 2022

Dit is dus echt de visie van moderne quasi-feministen: het is een vrouwenrecht om ongeboren baby’s, waaronder natuurlijk kleine ongeboren meisjes, voorbarig naar het hiernamaals te helpen. Want mama wil wel seks, maar niet dealen met de consequenties ervan.

Triest. En wat dit nóg triester maakt is dat baby’s van die ‘leeftijd’ het – met goede medische zorg – kunnen overleven als ze op dat moment geboren worden. Ze zijn dus levensvatbaar.

Schandelijk. En dan nog feestvieren ook.