Interview Thierry Baudet over Oekraïne-Rusland: ‘Het Westen heeft dit veroorzaakt door stupide beleid’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland het gevolg is van extreem dom beleid van de NAVO. Zij denken, zegt Baudet, wel even te kunnen uitmaken hoe de nieuwe wereldorde eruit moet zien. Maar zo werkt dat niet. Dat is niet best, maar het wordt erger. Want volgens Baudet is niet alleen sprake van “naïeve dommigheid,” maar ook van een “duivels plan” waarbij een externe vijand gecreëerd wordt om de Great Reset door onze strot te duwen.

Een nieuwe wereldorde

“De conflictzoekendheid van het Westen” is wat Baudet betreft de reden dat we nu in deze puinhoop zitten. Dit komt doordat zij “alleen vanuit het Amerikaanse perspectief naar de wereld kijken. Ze hebben een enorm bord voor hun kop.”

Dit ‘bord’ is de gedachte dat zij denken “dat zij het eindpunt van de geschiedenis zijn. Dat hun eindoverwinning, hun model, het eindpunt is.” Met andere woorden, dat hun visie van progressivisme en ‘democratie’ uiteindelijk de hele wereld overgaat, en dat alle andersdenkenden op de vuilnishoop van de geschiedenis belanden.

“Maar dat is niet hoe de wereld in elkaar zit,” gaat Baudet verder.

“Vanuit een naïeve droomgedachte zijn ze deze crisis begonnen. ‘Wij gaan uit naam van de democratie Oost-Oekraïense transgenderrechten veiligstellen in Donetsk.’ Het is ongelooflijk stupide, en het mondt uit in een groot drama voor álle betrokken partijen.”

“Het is slecht voor Oekraïne, het is slecht voor Rusland, én het is slecht voor Europa. Ik geloof dat het zelfs slecht zal uitpakken voor Amerika, maar dat zien zij daar duidelijk anders. Ik voorspel dat zij dit uiteindelijk verliezen. Want onthoud, de Russen zijn nog nooit verslagen in een oorlog.”

De reden dat het slecht is voor ons in Nederland? “Kijk naar de energieprijzen,” zegt Baudet. Dat zal de komende tijd alleen maar erger worden. “Maar ook geopolitiek is het kwalijk. Rusland is de enige buffer die we hebben tegen China. Als we die kwijtraken hebben wij een probleem.”

“Rusland wilde deze oorlog ook niet,” zegt Baudet, “maar heeft wel legitieme belangen. Hun nationale veiligheid wordt bedreigd door de uitbreiding van de NAVO.”

Maar hoe kan dat? De NAVO is toch hoegenaamd een “defensie bondgenootschap?”

“Dat is erg hypocriet,” aldus Baudet. “Er wordt gedaan alsof NAVO alleen maar een defensiegenootschap is, net zoals ze deden alsof het associatieverdrag met Oekraïne slechts een handelsverdrag was. Het is veel meer dan dat. Het gaat om invloedssferen. Het gaat om economische druk kunnen uitoefenen. Uiteindelijk gaat het dus gewoon om macht in elke vorm die er is. Dat is vanuit het perspectief van Rusland zo, maar ook vanuit het perspectief van het Westen.”

Oorlog en de Great Reset

Objectief gezien heeft daarom niemand baat bij deze strijd volgens Baudet. “Wat zijn we nou aan het doen om twee gebieden die al tien jaar lang soeverein worden bestuurd, die onbetwist Russisch zijn. Waar niemand ook verder een probleem van maakt, niemand is ermee bezig. Waarom doen we dit?”

Nou, zegt de FVD-leider, hij ziet twee mogelijke antwoorden – antwoorden die waarschijnlijk allebei waar zijn. Ten eerste zijn veel Westerse leiders gewoon stupide. Ze overzien het niet. Ze denken puur vanuit hun eigen Amerika-centrische tunnelvisie naar de wereld.

Maar er zijn ook mensen die wel degelijk door hebben wat de consequenties zijn van dit rampzalige beleid. “Vanuit de Great Reset gedachte is er veel te halen bij een conflict met een externe vijand,” legt Baudet uit. “Dit is de afleiding van het coronabedrog, het excuus om het internet aan banden te leggen, de manier om de groene energietransitie door te drukken, om de Verenigde Staten van Europa te creëren.

“Er zijn echte belangen op de achtergrond; belangen die het beleid ongetwijfeld mede bepalen.”

“Kortom, er zijn twee groepen mensen: de naïeve domme sukkels zoals Wopke Hoekstra, en mensen die bezig zijn met een duivels plan. Die alliantie tussen de nuttige idioten en de globalisten proberen wij te doorbreken.”