Kabinet steekt zorgpersoneel met long covid hart onder de riem: half jaar extra in dienst blijven na ziekte

Zorgmedewerkers die in het begin van de coronacrisis ziek zijn geworden en sindsdien lijden aan long covid, lopen het risico om ontslagen te worden. Na twee jaar ziekte mag een werkgever hier namelijk toe besluiten. Het kabinet komt nu met een ‘overbruggingsregeling’, zodat ziek zorgpersoneel een half jaartje langer ‘in dienst’ mag blijven.

In eerste instantie klinkt het als een aardige tegemoetkoming, maar eigenlijk is het gewoon een verkapte afkoopregeling. Een half jaartje extra op de loonlijst blijven staan, terwijl het (vorige) kabinet er eigenlijk aan bij heeft gedragen dat ze überhaupt ziek zijn geworden. Beschermende middelen waren in het begin van de coronacrisis immers niet nodig voor ziekenhuispersoneel!

Daar komt nog eens bij dat het kabinet er met deze ‘overbruggingsregeling’ voor zorgt dat ziekenhuizen extra kosten moeten maken. De werkgever krijgt slechts een deel van de kosten voor herstel en re-integratie vergoed. Het doorbetalen van een half jaar extra salaris moet de werkgever zélf ophoesten, meldt het AD.

Op die manier draait de zorgsector dus op voor het wanbeleid van het kabinet, terwijl het kabinet nu net doet alsof ze met een cadeautje in de vorm van een compensatie komen. Maar goed, los van het feit dat ziekenhuizen grotendeels voor de kosten opdraaien, is het natuurlijk wel fijn voor de zieke zorgmedewerkers dat iets langer wat financiële zekerheid hebben.

Maar goed, wat als de symptomen van long covid langer aanhouden dan dat half jaartje extra? Het is goed mogelijk dat zorgmedewerkers dan alsnog niet volledig hersteld zijn, of het werk niet meer aankunnen zoals ze dat eerder konden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Er is dus een reëel risico voor het kabinet dat de zorgcapaciteit de komende jaren alleen maar verder afneemt, puur door gebrek aan financiële middelen en een te kleine aanwas van nieuw zorgpersoneel. En zie dát maar eens op te lossen als kabinet zijnde. Dat gaan ze niet voor elkaar krijgen door gewoon een extra zak geld op tafel te smijten.