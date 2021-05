Artsen Amsterdam UMC vinden in fostamatinib nieuw medicijn in de strijd tegen Covid-19: ‘Het is veelbelovend’

Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben een nieuw medicijn geïdentificeerd dat werkzaam is tegen ernstige coronaklachten bij veel mensen. Het gaat om het bestaande middel fostamatinib, wat zorgt dat het immuunsysteem van en groep patiënten met zware coronaklachten niet meer op hol staat.

Wat er gebeurt bij veel Covid-patiënten die op de IC belanden, is dat het afweersysteem op hol slaat en ook gezonde delen van het lichaam zoals de longen gaat aanvallen als reactie op de virale infectie. Medici noemen dit een cytokinestorm, en een medicijn als fostamatinib kan deze goed stilleggen, zo ondekten onderzoekers in Amsterdam.

In het Algemeen Dagblad zijn de ontdekkers hoopvol dat corona-afdelingen in ziekenhuizen er een nieuw medicijn bij hebben: “Er loopt vervolgonderzoek bij grotere patiëntengroepen om te achterhalen of de voordelen dan ook blijven bestaan. Ik denk van wel,” aldus moleculair bioloog Menno de Winther.

Ook immunoloog Huub Savelkoul van de Wageningen Universiteit is positief over de onderzoeksresultaten over fostamatinib : “De studie van het Amsterdam UMC laat mooi zien dat fostamatinib de cytokinestorm bij Covid remt en dat is veelbelovend.”