Kuipers: wetsvoorstel om 3G in te voeren op werkvloer wordt wél doorgezet door kabinet

Als mensen dachten dat 3G verdwijnt heeft Ernst Kuipers slecht nieuws voor ze. Niets is namelijk minder waar. Sterker nog, het kabinet zet een wetsvoorstel om 3G ook in te voeren op de werkvloer gewoon dóór.

Nu 2G definitief van tafel is denken veel mensen dat de hele coronatoegangspas voor eens en altijd van de aardbodem verdwenen is. Hoewel dat natuurlijk heel goed zou zijn is dat helaas niet het geval. In een brief aan de Tweede Kamer zegt D66-zorgminister Ernst Kuipers namelijk dat het kabinet het wetsvoorstel om 3G in te kunnen voeren op de werkvloer wél doorzet.

De regering wil kijken “of het verstandig is” om 3G op de werkvloer toch maar in “de gereedschapskist” te houden.

“Het onzekere verloop van het virus en de mogelijkheid van een nieuwe variant maakt dat een gericht wettelijke instrument voor de inzet van een ctb noodzakelijk is om paraat te hebben op het moment dat de epidemiologische situatie daarom vraagt,” schrijft Kuipers.

“Het wetsvoorstel voor inzet van het coronatoegangsbewijs op de arbeidsplaats wil ik aanhouden vanuit de wens nader af te wegen of het verstandig is om dit instrument ‘in de gereedschapskist’ te hebben om een coronatoegangsbewijs te kunnen vragen aan werknemers in sectoren waar het coronatoegangsbewijs voor bezoekers wordt toegepast,” gaat hij even later verder.

“Eerder gaf de Raad van State aan dat het niet logisch is om op plaatsen wel een ctb aan bezoekers te vragen, maar niet aan medewerkers die met de bezoekers in contact komen. Ik wil de tijd nemen voor nader onderzoek ten behoeve van verbetering van de regeling op iets langere termijn.”

Kortom, alle feestjes zijn totaal voorbarig. De kans is levensgroot dat het kabinet na de gemeenteraadsverkiezingen van maart alsnog roept dat de maatregelen “terug moeten komen” vanwege “een nieuwe golf,” waarna het ctb ook meteen gaat gelden op de werkvloer.

Deze strijd is nog lang niet gewonnen.