Nachtclubs zijn het coronabeleid van Rutte en Kuipers helemaal zat en gaan vanaf zaterdag 12 februari weer open

Het nachtleven gaat weer van het slot. Clubs en discotheken gooien vanaf volgende week zaterdag hun deuren open. Het gaat niet om een ´ludieke actie´ maar om permanente heropening van de nachthoreca. Brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) zijn het coronabeleid van premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers helemaal zat. Op 12 februari zijn veel clubs door het hele land weer geopend.

Om een ´ludieke actie´ gaat het zoals gezegd dus niet. In een aankondigingsfilmpje op diverse sociale media zeggen de initiatiefnemers: “En niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht!” “Iedereen verdient de nacht om zichzelf te leren kennen of te zijn. Wie dat niet inziet, zit te slapen. Daarom staat de nacht op om de overheid en iedereen weer wakker te schudden.”

Overleg met ministerie van Economische Zaken

De nachthoreca gaat maandag nog in overleg met het ministerie van Economische Zaken in de hoop om tot een legale heropening van de nachthoreca te komen. Maar als het overleg op niets uitdraait, zullen vele clubs en discotheken volgende week zaterdag alsnog hun deuren permanent weer openen.

Nachtclubs willen vanaf volgend weekend weer open. De actie 'De Nacht Staat Op' is gericht tegen de gedwongen sluiting van de nachthoreca. Vanmiddag al, voordat de actie bekend werd, ging verslaggever Jeroen de Jager voor @nieuwsenco in gesprek met de initiatiefnemers. pic.twitter.com/qp5pZ7pSHp — NPO Radio 1 (@NPORadio1) February 2, 2022

Het werd ook eens een keer tijd dat de nachthoreca de deuren weer zou openen. Hoe het in de nabije toekomst in zijn werk zal gaan met 1G, 2G of 3G beleid is vooralsnog niet bekend. Wel heeft de nachthoreca aangegeven dat op veel plekken vanaf 12 februari een geldende QR-code of negatieve coronatestuitslag aan de deur moeten worden getoond.