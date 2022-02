Nederlandse dermatologen zien meer huidklachten door mondkapjes: “Het maakt bestaande klachten erger”

Door de mondkapjesplicht zien dermatologen meer mensen met huidklachten rondom de mond. Mensen die al een gevoelige huid hebben lopen risico op meer klachten. Bepaalde huidklachten spelen normaal gesproken vooral in de winter, maar door mondkapjesplicht spelen ze ook in de zomer.

Dermatoloog Menno Gaastra zegt in een gesprek met EenVandaag dat hij en zijn team iedere week tien tot vijftien nieuwe patiënten ontvangen met problemen die komen door het dragen van een mondkapje. Met name mensen met een gevoelige huid ontwikkelen huidklachten rondom de mond door het velen dragen van een mondkapje. Een voorbeeld hiervan is het krijgen van puistjes na het dragen van een mondkapje.

“Voor de pandemie speelden dit soort klachten vooral in de winter, maar we zagen ze het afgelopen jaar ook veel in de zomer. Maar het staat vast dat een groep patiënten hier waarschijnlijk niet zou komen als het mondkapje er niet was”

Met name de medische mondkapjes verergeren mensen die al kampen met huidproblemen. Door de slechte pasvorm of het feit dat een mondkapje te strak zit wordt de huid beschadigd: “Dat zijn de bekende mondkapjes die je in de supermarkt koopt. Die zijn van hard materiaal en hebben vaak niet de beste pasvorm. Dat gaat schuren aan de huid en dan kan eczeem optreden.”