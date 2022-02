Nieuw schandaal: Ook voorman politievakbond legt werk neer na meldingen grensoverschrijdend gedrag

Gerrit van de Kamp, de voorzitter van de landelijke politiebond ACP, heeft zijn taken per direct neergelegd na meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat maakt ACP dinsdagavond bekend.

“In de afgelopen weken heeft ACP enkele meldingen ontvangen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag”, zo schrijft ACP in een schriftelijke verklaring. De politiebond heeft een extern onderzoeksbureau gevraagd om de meldingen van grensoverschrijdend gedrag te onderzoeken. Van de Kamp heeft op verzoek van de bond zijn werkzaamheden naast zich neergelegd.

Ondanks de schriftelijke verklaring van de politiebond willen ze verder niet ingaan op de inhoud van de meldingen. Ook wil ACP niet zeggen hoeveel meldingen er over Van de Kamp zijn binnengekomen.

Van de Kamp kwam in 2015 al een keer in opspraak toen hij een baantje voor zijn vriendin regelde bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In dat concrete geval ging het destijds om belangenverstrengeling.