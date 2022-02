NVWA start onderzoek naar ´vervloekte papieren rietjes´ na meldingen over verstikkingsgevaar

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is een onderzoek begonnen naar papieren rietjes. Het onderzoek werd gestart na meerdere meldingen over kinderen die bijna waren gestikt in de papieren rietjes. De NVWA vraagt alle critici van de papieren rietjes om melding te maken bij de autoriteiten.

Zoals bekend worden papieren rietjes al snel zacht en voordat je er zelf erg in hebt heb je opeens een hele handel papier-maché in je mond. Als kinderen op de papieren rietjes sabbelen, kunnen delen van het rietje loskomen. Dat kan zorgen voor een gevaarlijke papieren prop die niet in te slikken is.

De NVWA wil nu met onderzoek de risico’s beter in beeld brengen. Ook adviseert het overheidsorgaan om kinderen onder de drie jaar alleen nog papieren rietjes te laten gebruiken onder toezicht.

Het was de Europese Unie die de geliefde en vertrouwde plastic rietjes afgelopen zomer heeft verboden. Sindsdien worden noodgedwongen papieren rietjes geserveerd.