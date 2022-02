Oekraïens ministerie van Defensie roept op: ‘Kom vechten, geen leeftijdsbeperkingen meer, alleen je paspoort!’

Het ministerie van Defensie in Oekraïne lijkt in paniek te zijn. Burgers van alle leeftijden worden opgeroepen zich te melden om te komen vechten tegen Rusland. “Er zijn geen leeftijdsbeperkingen.”

In tijden van oorlog kan het nodig zijn om alle volwassen mannen tussen, zeg, 18 en 50 jaar te laten meevechten. Vrouwen kunnen daar in noodzakelijke gevallen zelfs voor gevraagd worden. In Oekraïne werd een paar dagen geleden dan ook al een oproep geplaatst door de overheid voor mannen van die leeftijd. Kom vechten, strijd mee, red je land.

Maar vandaag plaatst het ministerie van Oekraïne wel een heel zorgelijke oproep aan hun volk.

“Vandaag heeft Oekraïne alles nodig,” zegt de commandant van de Oekraïense strijdkrachten Yuri Galushkin. “Alle procedures voor deelname aan TPO zijn vereenvoudigd. Neem alleen uw paspoort en identificatiecode mee.”

“Er zijn geen leeftijdsbeperkingen,” stelt hij vervolgens. De verklaring wordt afgesloten met het statement dat als mensen problemen ervaren als ze zich willen aanmelden, dat ze dan even moeten verwijzen naar deze verklaring.

Molotov cocktails

Als je dan denkt: Oh, dit is niet best. Maar er zullen best nog wat beperkingen zijn, toch? Geen kinderen en oudjes van 80+? “Er zijn geen leeftijdsbeperkingen” lijkt me duidelijk genoeg wat dat betreft. Geen leeftijdsbeperkingen betekent geen leeftijdsbeperkingen. Tenzij Oekraïne opeens duidelijk maakt dat er wel een leeftijdsbeperking is voor kinderen moeten we ervan uitgaan dat ze nu iedereen laten meevechten. Kindsoldaten for the win?!

''Er zijn geen leeftijdsbeperkingen''. Sorry, maar dit is van Oekraïense kant een vrij onverantwoordelijke move. — Rik de Jong (@Jongderik) February 25, 2022

En ja, dat wordt bevestigd door een ander bericht. Want het ministerie van Defensie heeft inwoners van Kiev – burgers – ook opgeroepen om molotov cocktails te maken. “Vechten en verzetten tot de laatste snik,” is het devies.

Meldt het Oekraïense ministerie van defensie. Kievlianen, inwoners van Kiev, wordt nu opgeroepen om molotov cocktails te maken. Vechten en verzetten tot de laatste snik. — Geert Jan Hahn (@geertjanhahn) February 25, 2022

Dit is heel dapper, hoor. Maar het is ook knettergek. Die burgers hebben geen schijn van kans tegen het Russische leger. Als daar in een appartement een paar moedige mannen een paar molotov cocktails op Russische troepen gooien wordt dat hele gebouw direct totaal gesloopt – met alle burgerdoden van dien. Dat kun je moedig vinden… maar het is ook een recept voor enorm veel burgerdoden.

Overigens lijkt het erop dat burgers nog niet in grote getallen gehoor geven aan de oproepen van hun overheid. Want Rusland rukt steeds verder op. Ze zijn al in Obolon, en ook in andere grote buitenwijken wordt er gevochten. Het kan best zijn dat Kiev heel spoedig valt.