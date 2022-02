Oeps! Na succesvolle petitie is Rutte opeens niet meer bij coronapersconferentie: VVD redt wat er te redden valt

Nu de petitie waarin geëist wordt dat Nederland onverdeeld opengaan het ontiegelijk goed doet heeft Mark Rutte opeens besloten de persconferentie over de strijdt tegen corona volgende week niet bij te wonen. Het is voor het eerst dat hij er niet bij is en het hele gebeuren totaal laat doen door de minister van Volkgezondheid. Dat is nu dus D66’er Ernst Kuipers.

Jarenlang stond Rutte vooraan bij de coronapersconferentie. Als premier moest en zou hij laten zien dat hij aan het roer stond. Sterk. Gedecideerd. Wetende wat hij deed.

Maar opeens is daar verandering in gekomen. Want hij heeft nu laten weten dat hij er volgende week niet bij is. Niet omdat hij op reis moet of iets dergelijks, maar omdat hij toewil naar “normalisatie” van de crisis. Die normalisatie houdt dan onder meer in dat Kuipers het in zijn eentje moet doen.

Rutte ziet een nachtmerrie gebeuren in maart

Natuurlijk heeft dit niets te maken met een wens van Rutte om de crisis te normaliseren. Dat is flauwekul. Zoals Rutger van den Noort uitlegt is het een heel ander motief dat hier een rol speelt:

De echte reden is natuurlijk dat Rutte niet langer geassocieerd wil worden met het coronabeleid, nu de bevolking er klaar mee is. De @vvd is overduidelijk in paniek om de peilingen. Kan je ook zien aan de beleidswijziging. https://t.co/sb9INAJury — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) February 8, 2022

De VVD stort in de peilingen in elkaar. Dit betekent dat de partij in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart een bloedbad te wachten staat. En als dat gebeurt verliest hij zijn machtsbasis voor een deel. VVD’ers gaan dan nóg meer rebelleren, hij is opeens niet meer onaantastbaar. Oh, en dan vergeten we nog dat lokale afdelingen van de partij in de aanloop naar de lokale verkiezingen vrijwel zeker losgaan en het landelijke beleid steeds feller gaan bekritiseren omdat ze voor hun baantjes vrezen.

Rutte probeert zich nu dus het politieke lijf te redden – en dat van zijn partij. That’s all.