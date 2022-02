Onderzoeksraad OVV: Hugo de Jonge maakte er een puinhoop van in de pandemie

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) concludeert in een onderzoek naar de aanpak van de eerste fase van de coronapandemie dat het kabinet er toen een puinhoop van heeft gemaakt. Eigenlijk ging alles fout dat maar fout kón gaan. “Een stille ramp” in verpleeghuizen werd gadegeslagen, de bevolking werd bewust verkeerd geïnformeerd, en Hugo de Jonge deed allerhande toezeggingen die hij helemaal niet waar kon maken.

Het onderzoek van de OVV is een klap in het gezicht van de regering en dan met name van Hugo de Jonge. Want voorzitter Jeroen Dijsselbloem en de zijnen concluderen dat het kabinet een wanstaltige prestatie heeft geleverd.

Zo word De Jonge ervan beschuldigd dat hij steeds weer met grote stelligheid beweerde dat bepaalde maatregelen een bepaald effect zouden hebben, terwijl dat helemaal niet duidelijk was. Zoals de onderzoeksraad het verwoordt: “Een terugkerend patroon waarin de minister van VWS besluiten neemt en toezeggingen doet, terwijl nog niet duidelijk is of en hoe die te realiseren zijn.”

Als gevolg daarvan raakte de samenleving steeds gefrustreerder en meer teleurgesteld. Dit leidde uiteindelijk tot een situatie waarin het overheidsbeleid gewoon niet meer gesteund werd.

Ook stelt de OVV dat er zich een “stille ramp” voltrok in verpleeghuizen. Dit omdat er daar te weinig beschermingsmiddelen en dergelijke waren. Niet omdat het kabinet dat soort materiaal niet kón leveren, maar omdat het ze gewoon niet boeide.

En zo is er meer kritiek. De OVV maakt ook duidelijk dat de manier waarop het OMT werd ingericht én waarop er geluisterd werd naar wat dat kleine groepje medische experts zei onhandig was. Sterker nog, het OMT functioneerde feitelijk als het kabinet. Het had een “verantwoordelijke rol in plaats van een adviserende rol.” Daarbij was er totaal geen aandacht voor de visie van experts uit andere gebieden. Psychologen waarschuwden voor neveneffecten van het beleid, maar ook dat kon het kabinet weinig schelen.

Tenslotte stelt de OVV dat Jaap van Dissel (RIVM) een veel te prominente rol mocht spelen. Hij zat in bijna “alle adviesteams,” en had daardoor een behoorlijke vinger in de pap.