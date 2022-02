´Oorlogshitser´ Joe Biden moet zijn strategie heroverwegen: ´Rusland trekt aantal troepen terug aan de Oekraïense grens´

Volgens de Verenigde Staten wees alles erop dat Rusland vandaag of morgen Oekraïne zou binnenvallen. Echter is Rusland dinsdag juist begonnen om groepen terug te trekken aan de grens met Oekraïne. De Amerikaanse president Joe Biden kan nu niet anders dan zijn ´oorlogszuchtige´ strategie ten opzichte van het conflict omtrent Oekraïne aan te passen.

Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn meerdere Russische manschappen weer onderweg naar hun bases. Ze zouden zijn vertrokken aan de grens met Oekraïne omdat de ´militaire oefeningen´ zijn afgerond.

Als de berichtgeving klopt, dan moet de Amerikaanse president Joe Biden zijn aanvallende houding tegenover Rusland nog maar eens herzien. De Amerikanen stonden namelijk op het punt om het conflict tussen Rusland en Oekraïne volledig te laten ontsporen met militair ingrijpen.

Rusland heeft al aangegeven dat ze niet alle troepen zullen terugtrekken van de grens met Oekraïne. Maar het heeft er in ieder geval alle schijn van dat Rusland alleen wilde laten zien dat ze nog steeds een grote Russische beer zijn. En het lijkt er ook op dat de oude (en soms verwarde) president Biden misschien wel de eerste zou zijn die een oorlog zou starten. Dat hebben de Amerikanen in het (recente) verleden natuurlijk al veel vaker gedaan.

De Russische president Vladimir Poetin laat graag zijn spierballen zien. Daar kun je van alles van vinden, maar Poetin realiseert zichzelf ook wel dat een oorlog beginnen alleen maar verliezers zal opleveren. Aan beide kanten. In dat opzicht is de gebeten houding van de Verenigde Staten veel gevaarlijker dan het venijnige politieke spel van Poetin.