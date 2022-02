Peiling Maurice de Hond: Nederlanders willen Oekraïne NIET bij de NAVO

Uit een nieuwe peiling van Maurice de Hond blijkt dat wij Nederlanders niet willen dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Daarentegen is er een extreem kleine minderheid van nog geen kwart van de kiezers die juist wil dat het Oost-Europese land wél lid wordt. Duidelijker dan dit wordt het niet.

Peiler Maurice de Hond heeft in opdracht van Geert Wilders een peiling uitgevoerd met als vraag: wat vinden Nederlanders eigenlijk van het idee om Oekraïne lid te maken van de NAVO? Jaren geleden stemden we allemaal in een referendum al tegen een associatieverdrag met dat corrupte land. En ja, dat deden we deels omdat we bang waren dat ze bij de EU en NAVO getrokken zouden worden.

Maar misschien dat er in de tussentijd iets is veranderd. Je weet het maar nooit.

Nou nee. Sterker nog, duidelijker dan dit kan een uitslag eigenlijk niet worden in een land dat op bijna elk ander onderwerp verdeeld tot op het bot is:

54% zegt nee

Het is misschien een beetje moeilijk om te zien, maar de exacte stelling hier is: “Het is beter dat de Oekraïne bufferstaat blijft tussen Rusland en de EU en dus geen lid wordt van de NAVO.” Het antwoord van Nederlandse kiezers:

54% van álle kiezers is het daarmee eens

23% van alle kiezers is het daarmee óneens

23% van alle kiezers heeft geen mening

Als je een referendum zou organiseren gaan zowel eens als oneens dus nog wat mensen weghalen bij “geen mening.” En aangezien mensen die écht “geen mening” hebben vervolgens niet gaan stemmen, zou je bij een nieuw referendum dus uitkomen op ergens tussen de 66% en 80% “Eens” stemmers. Oftewel, stemmers die willen dat Oekraïne buiten de NAVO blijft.

Duidelijker dan dit wordt het niet.

Wilders reageert

Geert Wilders heeft natuurlijk gereageerd op het resultaat van deze peiling. “Onbegrijpelijk dat het kabinet dit niet hardop tegen Rusland zegt in plaats van ons met wapenleveranties aan de Oekraïne een oorlog in te rommelen.”

Ik vroeg ⁦@mauricedehond⁩ te peilen: #Oekraïne : wel of geen lid van de #NAVO ? Meerderheid NL zegt: Oekraïne GÉÉN lid van de NAVO. Onbegrijpelijk dat het kabinet dit niet hardop tegen #Rusland zegt ipv ons met wapenleveranties aan de Oekraïne een oorlog in te rommelen pic.twitter.com/TeGbw9nBEF — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 19, 2022

Inderdaad. Waarom doet Nederland dat niet? Je gaat bijna denken dat de NAVO uit is op oorlog, he?