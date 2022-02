Poetin kondigt oorlog tegen Oekraïne aan: ‘En ik waarschuw een ieder die ons wil tegenhouden’

Het is nu echt begonnen: de oorlog tussen Oekraïne en Rusland is uitgebroken. De Russische president Vladimir Poetin kondigde de actie zelf aan in een toespraak aan zijn volk.

“De Donbass Republiek heeft om hulp gevraagd van Rusland,” aldus Poetin. “Volgens artikel 52 lid 7 van het handvest van de Verenigde Naties met steun van de Russische Federale Raad, en in overeenstemming met het geratificeerde overeenkomst van 22 februari over vriendschap en steun aan de Donetsk Volksrepubliek en de Luhansk Volksrepubliek, heb ik besloten om een speciale militaire operatie uit te voeren.”

“Het doel ervan is om mensen die, gedurende acht jaar, geleden hebben van mishandeling en genocide door het Kiev Regime.”

Vervolgens had Poetin ook een waarschuwing voor het Westen. “Wie ons probeert tegen te houden en bedreigingen voor ons land creëert en voor ons volk moet weten dat onze reactie onmiddellijk zal zijn en zal leiden tot consequenties die jullie nooit meegemaakt hebben in jullie geschiedenis. Wij zijn klaar voor elk soort resultaat.”

Russian President Vladimir Putin announces a military operation in Ukraine https://t.co/YGkiBS8DgG pic.twitter.com/OwKPpNgwy1 — TIME (@TIME) February 24, 2022

Tien minuten na zijn toespraak begonnen de beschietingen al meteen. Ook zijn er ondertussen meldingen van een Russisch offensief vanuit Wit-Rusland, en dus niet alleen vanuit de Donbass.