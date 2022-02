Prof. John Laughland furieus op EU: ‘Ban op Russia Today is totalitair, ondemocratisch en doodeng’

De bekende conservatieve hoogleraar John Laughland zegt dat de beslissing van de EU om Russia Today gewoon maar even te bannen levensgevaarlijk en totalitair van aard is. “Je onderdrukt media niet. Dat is een fundamenteel principe,” gaat hij verder.

“Wat hier mis mee is, is dat het een totalitaire ingreep is,” aldus Laughland over de aankondiging van Von der Leyen dat Russia Today en Sputnik geband worden in de EU. “Je onderdrukt media niet. Dat is een fundamenteel principe. Als de EU Russia Today en Sputnik verbiedt betekent dit dat burgers van de Europese Unie niet langer naar die zenders kunnen kijken.

“Niemand dwingt ze om naar Russia Today en Sputnik te kijken. Het is een maatregel die vrijheden van Europese burgers drastisch vermindert. Het zal weinig of geen verschil maken voor Rusland, maar het maakt wél een verschil voor mensen die naar RT en Sputnik willen kijken. We zijn gewend geraakt aan totalitarisme met al die Covid-gekte, maar dit is in dezelfde categorie.”

“En trouwens,” gaat Laughland verder, “op welke wetten baseert [Von der Leyen] dit verbod? De EU heeft deze autoriteit helemaal niet. Net zomin trouwens dat de EU de autoriteit niet heeft om luchtruimen te sluiten.”

The EU's ban on Russian media outlets is a measure that drastically reduces the liberties of EU citizens, John Laughland, lecturer in political science and history at the Catholic Institute of the Vendée, believes. DETAILS: https://t.co/0lyzUqSkqA pic.twitter.com/cVIZpz5czW — RT (@RT_com) February 27, 2022

“Misschien was dit verwacht, maar onafhankelijk van de situatie nu tussen Rusland, NAVO en de Oekraïne, moet élke Europese burger bijzonder ontstemd zijn door deze aanval op zijn rechten.”

Vervolgens zei Laughland ook nog dat het érg merkwaardig is dat Europese landen nu bezittingen van rijke Russen zomaar even afpakken. “Wat is er gebeurd met eigendomsrechten?” vraagt Laughland zich hardop af. “Zeggen we echt dat iemands bezittingen zomaar afgepakt kunnen worden omdat we vinden dat ze politiek iets te veel bij Rusland staan? Dit is een politieke dictatuur. Ik wil niet hysterisch klinken, maar iemand moet alarm slaan en zéggen dat deze maatregelen datgene ondermijnen waarvoor het VK en andere Europese landen voor zeggen te staan, namelijk de rechtsstaat en democratie.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En zo zie je dat steeds als er een crisis is dat er meteen wordt gegrepen naar autoritaire maatregelen die onze rechten schenden, aldus Laughland. Dat gebeurde bij Covid en nu weer.