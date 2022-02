Russische ambassadeur waarschuwt oorlogszuchtige Rutte en Kaag: ‘De kans bestaat dat we kernwapens inzetten’

In gesprek met Nieuwsuur heeft de Russische ambassadeur in Nederland, Alexander Shugin, luid en duidelijk uitgelegd wat de mogelijke consequenties zijn als ons kabinet Oekraïne militair steunt. Het zal, zegt hij, mogelijk zorgen voor een “gevaarlijke escalatie.” En hoewel de Russen geen oorlog willen moet iedereen onthouden dat Rusland “een nucleaire macht” is die zichzelf op álle mogelijke manieren zal verdedigen als dat nodig is.

De Russische ambassadeur in Nederland heeft bij Nieuwsuur even heel duidelijk gemaakt wat er gebeurt als de NAVO doorgaat met het project in Oekraïne. Als Nederland militaire middelen naar dat land stuurt zal dat “heel gevaarlijk zijn,” aldus ambassadeur Alexander Shugin. “Het verhoogt de kans op een zeer gevaarlijke escalatie.”

De Russische ambassadeur Alexander Shulgin waarschuwt in #Nieuwsuur voor de gevolgen van eventuele Nederlandse militaire steun aan Oekraïne. pic.twitter.com/yYcT0UmrVj — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) February 16, 2022

Hoe gevaarlijk? Nou, ook daar was Shugin behoorlijk duidelijk over. “Vergis u niet. Rusland is een kernmacht,” aldus de vertegenwoordiger van Moskou in ons land. “Als we onze soevereiniteit en onszelf moeten verdedigen bestaat de kans dat we kernwapens inzetten.”

Let wel, ging Shugin verder, Rusland wíl geen oorlog. “Een aantal eenheden wordt teruggetrokken,” zei hij dan ook. Maar het is óók niet zo dat Rusland wegrent voor een gevecht. Als de NAVO doorgaat met dit gevaarlijke spel – met het bedreigen van de territoriale integriteit en veiligheid van Rusland – dan kan het uiteindelijk niet anders dan uit de hand lopen.

NAVO speelt een gevaarlijk spel

Wat de Europese Unie, Amerika en dus kort gezegd de NAVO doen in Oekraïne is buitengewoon gevaarlijk. Ze wéten dat ze met vuur spelen, maar gaan daar gewoon mee door. Toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan kregen de Russen garanties dat landen als Oekraïne nooit lid zouden worden van het Westerse bondgenootschap, omdat die voor Rusland een onveilige situatie creëert. Toch is dat nu precies wat er langzaam gebeurt. De NAVO is naar Ruslands grenzen gekomen, en wil Oekraïne er “op termijn” ook bij hebben. Dit betekent dat Rusland haar eigen veiligheid niet kan garanderen.

Cubaanse Raketcrisis

Het is volstrekt logisch dat Moskou dit ten koste van alles wil voorkomen. Ieder ander machtig land zou precies hetzelfde doen. Sterker nog, dat ís al gebeurd. Denk maar terug aan de Cubaanse Raketcrisis. In 1962 bleek dat Cuba nucleaire raketten van de Sovjets kreeg. Amerika voelde zich daar zó onveilig door dat Washington heel helder reageerde: dit konden zij niet accepteren. Uiteindelijk troffen JFK en Chroesjtsjov een schikking met elkaar. Maar als dat niet gelukt was dan was er op dat moment een nucleaire oorlog ontstaan. Diverse Amerikaanse generaals wílden dat zelfs, weten we nu. Het was JFK die dat voorkwam, maar die wel heel helder maakte aan de Sovjets dat Amerika het niet accepteerde dat de communisten zo dicht bij de Amerikaanse grenzen kwamen.

Eigenlijk is nu gewoon hetzelfde gaande, maar nu zijn de rollen omgekeerd. Dit keer is het de NAVO (en eigenlijk gewoon met name Amerika) dat de veiligheid van Rúsland bedreigt door naar haar landsgrenzen op te rukken.

De EU, Amerika, de NAVO… en, jawel, Nederland spelen met vuur. En het ergste is: ze weten dat maar al te goed, maar het interesseert ze niets.