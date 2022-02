Secretaris-Generaal Jens Stoltenberg: ‘We hebben geen plannen om NAVO-troepen naar Oekraïne te sturen’

NAVO-baas Jens Stoltenberg heeft laten weten, in een persconferentie, dat het militaire bondgenootschap “geen plannen heeft” om troepen naar Oekraïne te sturen. Wél zal NAVO “meer troepen sturen” naar Oost-Europese landen die wél lid zijn. Maar wat directe militaire actie tegen Rusland betreft, dat gaat de NAVO niet doen.

In Oekraïne zijn er nogal wat mensen die denken en hopen – zie met name ook op Twitter – dat de NAVO militair gaat optreden tegen Rusland. Nou, dat gaat niet gebeuren.

‘We don’t have any plans or intentions of deploying NATO troops to Ukraine’ – Stoltenberg pic.twitter.com/fIJttKax1I — RT (@RT_com) February 24, 2022

“Er zijn geen NAVO-gevechtstroepen, geen enkele troepen, in Oekraïne. Helemaal niet. We hebben het ook duidelijk gemaakt dat we helemaal geen plannen of intenties hebben om troepen van de NAVO naar Oekraïne te sturen. Wat we wél hebben gezegd is dat we onze troepenmacht in NAVO-lidstaten in de regio al vergroot hebben en nog verder gaan vergroten,” aldus de NAVO-secretaris generaal.

“Oekraïne is een zeer gewaardeerde partner. We hebben Oekraïne al vele, vele jaren gesteund. We hebben ze geholpen een moderne krijgsmacht op te bouwen, we hebben ze getraind en bevoorraad, en we hebben op hun strijdkrachten op veel andere manieren versterkt.”

“Maar we hebben geen NAVO-troepen in Oekraïne en die plannen hebben we ook niet. We zijn er [in de regio] om de NAVO-bondgenoten te beschermen. Dus we steunen Oekraïne, maar we geven echte veiligheidsgaranties voor NAVO-leden.”