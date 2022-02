Sylvana Simons (BIJ1) verdedigt Volt-misdrager Nilüfer Gündogan: ‘Ik ken haar als een fijne collega!’

BIJ1-leider Sylvana Simons is er altijd als de kippen bij om mensen die beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag te veroordelen. Ze zijn bij haar bij voorbaat al schuldig. Steeds weer. Behalve nu het een allochtone vrouw betreft. Want op Twitter neemt Simons het op voor Volt-heksje Nilüfer Gündogan. “Ik ken haar als een fijne collega!” aldus Simons over de vrouw die ervan beschuldigd wordt zich als een waar secreet te gedragen.

Toen gisteravond bekend werd dat Volt Gündogan schorste omdat er meerdere klachten zijn binnengekomen bij de partij over wangedrag wist je dat er een paar mensen zouden zijn die het voor haar gingen opnemen. En ja hoor, kom er maar in Sylvana Simons:

En nu blijken er mensen te zijn die mijn uitspraken over onveiligheid in de Kamer koppelen aan de situatie rondom @ngundogan77. Ik weet niets van die kwestie en kan alleen maar zeggen: dat is BS. Ik ken haar als een hele fijne collega met wie ik kan lachen en fijn samenwerk. — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) February 14, 2022

“Ik weet niets van die kwestie,” schrijft Simons over Gündogan, “en kan alleen maar zeggen: dat is BS. Ik ken haar als een fijne collega me wie ik kan lachen en fijn samenwerk.”

Dat verbaast natuurlijk helemaal niemand. Want Simons en Gündogan zijn van hetzelfde laken een pak. Het zijn allebei verbitterde, zure vrouwen die overduidelijk gedreven worden door haat en afgunst. Eén groot brok wrok. Dat zijn ze allebei.

Sylvana and Nilüfer are sitting in a tree… K.I.S.S.I.N.G…