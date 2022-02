Trump lanceert eigen sociale netwerk ‘Truth Social’ maandag

De voormalig Amerikaanse president Donald Trump lanceert naar alle verwachting maandag zijn nieuwe sociale medianetwerk ‘Truth Social’. Nieuwsmedium Reuters heeft inzage gekregen in berichten van de leidinggevende van Trumps initiatief.

Sinds Donald Trump verbannen werd van Twitter speelt hij met het idee om een sociale netwerkplatform op te zetten wat wel de vrijheid van meningsuiting waarborgt. De Truth Social zou dat dan moeten worden, het idee van dit plan was vorig jaar al uitgelekt. Reuters heeft kunnen ontdekken dat de app deze maandag op de App Store zal verschijnen.

Uit berichtgeving van de makers blijkt dat de app gereed is voor vrijgave op maandag 21 februari. Donald Trump heeft altijd een speciale band gehad met sociale media, voor de voormalig president was met name Twitter een gigantisch belangrijk platform om dagelijks in contact te blijven met zijn achterban. Sinds zijn verbanning van het medium heeft hij al plannen voor een nieuwe Twitter. Dit zal de Truth Social worden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vorig jaar oktober lekte de conceptplannen al uit, toen bleek dat het qua systeem een beetje op Twitter zal gaan lijken. Maandag 21 februari weten we mogelijk meer over Trumps plannen om de mediawereld te bestormen.