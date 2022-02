Vaccinatieplicht Oostenrijk krijgt groen licht: vanaf 15 maart kunnen ongevaccineerden hoge boetes krijgen

Het Oostenrijkse Hogerhuis is akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor een vaccinatieplicht. Deze maatregel gaat vanaf 15 maart gehandhaafd worden, vanaf die dag kunnen ongevaccineerde Oostenrijkers hoge boetes ontvangen. Maandenlang zaten ongevaccineerden in een lockdown, aan deze lockdown komt nu een eind. Maar er komt een vaccinatieplicht voor in de plaats.

De komende dagen zal de nieuwe wet in werking treden, maar pas vanaf 15 maart gaat men handhaven op deze wet. Op deze manier wil de overheid haar burgers nog wat tijd geven om zich te laten vaccineren, dat meldt RTL Nieuws. Om deze vaccinatieplicht in uitvoering te brengen heeft de overheid een drie fasen plan bedacht. De komende weken krijgen Oostenrijkse burgers een brief op de mat die vaccinatieplicht uitlegt en omschrijft.

Vanaf 15 maart zal fase twee in werking treden, bij onder meer verkeerscontroles wordt dan gevraagd naar een vaccinatiebewijs. Wie dat niet heeft kan rekenen op een boete van 600 euro. Als experts het nodig achten wordt fase drie ingezet. In deze laatste fase ontvangen ongevaccineerde Oostenrijkers een brief op de mat met daarin een afspraak voor vaccinatie. Wie deze oproep negeert, wordt beboet. Boetes lopen op tot 3600 euro en kunnen maximaal vier keer per jaar worden opgelegd.

Immunologen staan achter de verregaande vaccinatieplicht, maar de maatregel is alles behalve populair in het land. Uit een recente peiling blijkt dat 45 procent van de Oostenrijkers de maatregel steunt. Veel Oostenrijkers zijn van mening dat de overheid met een disproportionele maatregel komt aanzetten, daarnaast schendt de maatregel Oostenrijkse grondrechten.