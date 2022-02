Vreselijke beelden: Rusland bombardeert apartementencomplex in Oekraïne

Hoewel de meeste acties van Rusland gericht lijken te zijn tegen militaire doelwitten zijn er helaas ook al behoorlijk wat Oekraïense burgerslachtoffers gevallen. Er zijn onder meer apartementencomplexen gebombardeerd. De beelden daarvan zijn natuurlijk verschrikkelijk.

Als je een herinnering wilde hoe vreselijk oorlog is hoef je alleen maar even te kijken naar deze beelden uit Oekraïne. Want hoewel Vladimir Poetin zei dat de acties van Rusland gericht zouden zijn tegen militaire doelwitten zijn er ook al burgerslachtoffers gevallen. Met name beelden van een heel appartementencomplex dat vernietigd is door de Russen zijn vreselijk om te zien.

Russians bombed a civilian apartment complex in Chuhuiv, near Kharkiv pic.twitter.com/EXpvbwhRM5 — Alexander Lourie (@AlexanderLouri4) February 24, 2022

Het is vreselijk en misselijkmakend om te zien wat hier gebeurt. Maar we moeten helaas ook toegeven dat velen van ons het al jaren zagen aankomen door de wisselwerking tussen een NAVO die haar beloftes aan Rusland niet nakomt en dat land steeds meer omsingelt én een autoritaire Russische president die weinig tot geen middelen schuwt om de nationale belangen van zijn land te beschermen.

We moeten nu hopen dat de verschillende partijen zo snel mogelijk met elkaar om tafel gaan zitten en concessies doen. Want als dit uit de hand loopt – en de aanvallen worden met de minuut grootschaliger – dan krijgen we een bijzonder vervelende situatie te zien. Een situatie die vanuit geopolitiek standpunt weliswaar logisch verklaarbaar is, maar die daardoor niet minder vreselijk, wanstaltig, en ranzig is om te aanschouwen.