Westen gooit enkele Russische banken uit Swift: “grote gevolgen”

De Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben afgesproken om enkele Russische banken te weren uit het Swift-systeem. Al een paar dagen dreigden westerse leiders met de zwaarst mogelijke sanctie, maar vannacht is het verwezenlijkt. Volgens EU-baas Ursula von der Leyen gaat het “grote gevolgen” hebben voor Rusland.

In eerste instantie wilde de EU nog niet meteen naar de ‘nucleaire optie’ optie grijpen qua sancties. Tijdens een persconferentie op donderdag gaf de Amerikaanse president Joe Biden aan dat Europa Rusland nog niet wilde weren uit het Swift-systeem. Zaterdag op zondag hebben de westerse grootmachten dan toch besloten om enkele banken te weren uit internationale financiële markten.

De ‘nucleaire optie’ blijft voorlopig nog achter de hand – bij deze optie wordt Rusland in zijn geheel afgesloten. De VS en enkele EU-lidstaten hebben hier wel voor gepleit maar andere westerse landen willen nog niet zo ver gaan. Mogelijk vanwege de economische nevenschade die deze optie met zich mee brengt.

Om welke financiële instellingen het gaat is nog niet bekend gemaakt. ‘Poetin begon aan het pad om Oekraïne te vernietigen. Maar wat hij in feite ook doet, is de toekomst van zijn eigen land vernietigen.’, liet Ursula von der Leyen weten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Op deze manier wil het Westen naast Poetin ook de machtige oligarchen uit het land diep in de buidel raken. Het is nu vooral de grote vraag wat China gaat doen; de Russen zullen hun internationale banden snel verstevigen om economisch niet al te harde te worden geraakt.