Wilders en Baudet woest op “stupide bestuurders”: “oorlogshitserij Rutte” maakt gasrekening onbetaalbaar

Geert Wilders en Thierry Baudet hebben furieus gereageerd op het nieuws dat de oorlogshitserij van Mark Rutte de Nederlandse burger met een fors hogere gasrekening gaat opzadelen. Dit nadat De Telegraaf berichtte dat de gasrekening weleens fors hoger kan uitvallen vanwege ons onzinnige Oekraïne-beleid.

Toen duidelijk werd dat Nederland er met gestrekt been zou ingaan tegen Rusland wist iedere burger die ook maar een beetje oplet: Dit gaat ons geld kosten. En ja hoor, ook De Telegraaf moet dat nu toegeven. Het huisblad van de VVD bericht namelijk dat de gasrekening vrijwel zeker flink gaat stijgen. “Zit Europa klem?” vraagt de krant zich hardop af.

Het antwoord daarop is: ja. Want hoewel wij ons eigen gas niet mogen gebruiken zijn we wel zwaar afhankelijk van gas uit Rusland. Heel Europa is nu voor 38% afhankelijk van Russisch gas, en voor zo’n 25% van Russische olie. Voor Nederland geldt de gasafhankelijkheid: 15%.

“Nederland wordt absoluut geraakt als Rusland gaat reageren op Europese sancties door zijn gastoevoer te stoppen,” zegt energie-expert René Peters van TNO dan ook.

Wilders en Baudet furieus

Geert Wilders en Thierry Baudet vinden het wanbeleid van het kabinet dan ook volstrekt absurd. Met name PVV-leider Wilders gaat er hard in.

“De oorloghitserij van Rutte gaat Nederlandse huishoudens en gezinnen heel veel geld kosten,” schrijft hij op Twitter. “Met wapenleveranciers aan Oekraïne en sancties tegen Rusland rommelt hij ons een oorlog in die niet de onze is maar Nederlanders bakken met geld gaat kosten aan onbetaalbare energie.”

De #oorloghitserij van #Rutte gaat Nederlandse huishoudens en gezinnen heel veel geld kosten. Met wapenleveranties aan #Oekraine en sancties tegen #Rusland rommelt hij ons een oorlog in die niet de onze is maar Nederlanders bakken met geld gaat kosten aan onbetaalbare energie. pic.twitter.com/WNAziuE69C — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 23, 2022

Thierry Baudet denkt daar net zo over, maar houdt het korter. “Zo’n beetje ál het beleid van onze stupide bestuurders schaadt de eigen bevolking,” merkt hij op. “16 maart: VERANDERING.”

Zo’n beetje ál het beleid van onze stupide bestuurders schaadt de eigen bevolking. 16 maart: VERANDERING! #FVD https://t.co/iurxNJRslu — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 23, 2022

Een “verstoring” van gasleveranties uit Rusland is natuurlijk erg waarschijnlijk. Als dit gebeurt betekent het a) dat de gas-/ energierekening flink gaat stijgen, en mogelijk zelfs dat er tekorten komen. Dat laatste kán in principe op termijn voorkomen worden, maar dan zullen we – niet schrikken – bijvoorbeeld even flink meer moeten pompen in Groningen.

Haha, ja dat gaat ze daar fijn vinden.

Olieprijs

En dan is ook nog dit: de olieprijs is ook al flink gestegen, en dat gaat lekker zo door, zeker als Europa Rusland als melaatse behandeld. Momenteel is die meer dan $100 per vat. Experts houden er rekening mee dat die doorstijgt tot $140 per vat. Wat denk je dat dit voor de gewone Nederlander gaat betekenen?

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hint: benzine wordt snel duurder. Mogelijk zelfs met een cent per dag. Op dit moment is de adviesprijs €2,19. Dat kon dus weleens heel snel oplopen tot 2,20, daarna 2,30 en daarna mogelijk nog veel hoger.