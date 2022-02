Wilders fileert nieuwe ‘vriendelijke’ Rutte: ‘Gebroederlijk naast elkaar? Behalve als je PVV’er, AOW’er of burger bent!’

Geert Wilders vindt het ongelooflijk hypocriet dat Mark Rutte Nederlanders opeens oproept weer gebroederlijk naast elkaar te staan. Want, zegt de PVV-leider, Rutte laat PVV-kiezers, AOW’ers én mensen die de energierekening niet kunnen betalen nog steeds in de kou staan. Om over toeslagenouders nog maar te zwijgen.

Mark Rutte is vandaag een charmeoffensief gestart. Dit natuurlijk omdat de Gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. Zijn belangrijkste boodschap, die kritiekloos herhaald wordt door de media, is dat we weer lief en aardig voor elkaar moeten zijn. Oh ja, hij vindt dat echt héél belangrijk! De afgelopen twee jaar is het namelijk veel te hard gegaan. Fel tegen fel. En daar houdt meneer niet van. Dus laten we nu alles veranderen en De Grote Leider volgen.

Een beetje kritisch denker wordt hier natuurlijk kotsmisselijk van. Zo ook Geert Wilders. De PVV-leider is daadwerkelijk getriggerd door de lege uitspraken van de meest ranzige premier die we ooit gehad hebben en reageert dus lekker fel.

Wilders: loze woorden

“Laten we als land weer naast elkaar gaan staan” aldus Rutte. Nou, reageert Wilders, “behalve als je van de PVV bent want dan sluiten we je uit.” Daar kan hij FVD ook aan toevoegen, natuurlijk, want ook van die partij wil Rutte niets weten. En niet alleen van die partij, maar ook van de kiezers die op deze twee partijen stemmen: ergens tussen 1 en 1,5 miljoen. Of meer.

“En als je AOW-er bent krijg je geen cent erbij,” gaat Wilders terecht verder over de Nederlandse ouderen die door Rutte financieel de vernieling in worden geholpen. “En kan je je energierekening niet kan betalen dan bekijk je het maar.” Ook dat klopt natuurlijk honderd procent.

“Loze woorden van de meest onbetrouwbare politicus van Nederland,” concludeert Wilders dan ook. “Trap er niet!”

Dat deze man, Rutte dus, dit soort woorden zijn mond uitkrijgt is ongelooflijk. Hij heeft onze grondrechten afgepakt, weetikhoeveel bedrijven een faillissement in gejaagd, mensen met een andere vaccinatiestatus als tweederangsburgers laten behandelen, vreedzame demonstranten in elkaar laten slaan door zijn stormtroepen, toeslagengezinnen willens en wetens vernietigd, de Tweede Kamer bewust keer op keer voorlogen… en dan slaat hij dit soort ‘vriendelijke taal’ uit omdat de verkiezingen eraan komen?

Dan ben je echt, werkelijk en létterlijk, een psychopaat.