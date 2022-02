Wilders: ‘Rutte rommelt ons een oorlog met Rusland in’

Geert Wilders vindt het volstrekt onverantwoord dat het kabinet wapens levert aan Oekraïne. Volgens de PVV-leider komt dit erop neer dat Rutte en Hoekstra ons een oorlog in rommelen met Rusland. En nee, daar valt eigenlijk niets op af te dingen.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra heeft vandaag laten weten dat Nederland “verschillende defensieve wapens” levert aan Oekraïne. “Dat gaat om radarapparatuur, dat gaat om munitie, dat gaat over helmen [LOL], en dat gaat ook over bescherming van het lichaam, de zogenaamde beschermvesten. Dat is een pakket […] van in totaal 7,5 miljoen. We hebben in het kabinet hier zeer uitvoerig over gesproken we hebben het zeer uitvoerig gewogen, maar we zijn toch tot de conclusie gekomen dat we dit wel moeten doen, ook om Oekraïne mede in staat te stellen zichzelf te kunnen verdedigen.” Dit betekent ook dat Nederland scherpschuttersgeweren levert aan de Oekraïeners.

Geert Wilders: niet in ons belang

Natuurlijk is dit een bijzonder riskante onderneming. Geert Wilders is er dan ook fel tegen gekant.

“Man man Rutte rommel ons nou geen oorlog met Rusland in met je wapenleveranties aan de Oekraïne, daar hebben we als Nederland echt totaal geen belang bij,” reageert Wilders op dit schokkende nieuws. “Richt je maar op Nederland, op het verhogen van de AOW en het verlagen van de energierekening daar hebben we wat aan!”

Dat dit bijzonder risicovol is blijkt wel uit de waarschuwing van de Russische ambassadeur in Nederland. Die vertelde Nieuwsuur gisteravond dat, als Rusland zich aangevallen voelt door de NAVO, het land mogelijk kernwapens zal inzetten.

Rutte en Hoekstra spelen dus bijzonder hoog spel. Ze nemen het risico dat Rusland óns de oorlog verklaart, terwijl wij in principe helemaal geen problemen met dat land hebben.

Wat een waanzin.