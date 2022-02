Wilders wil dat Van Dissel “z’n biezen pakt” na OVV-rapport: “Als hij een beetje eergevoel heeft, zou hij vandaag nog vertrekken”

RIVM-voorman Jaap van Dissel zei na aanleiding van het explosieve OVV-rapport dat hij het begin van de coronacrisis op dezelfde manier zou aanpakken. Volgens PVV-leider Geert Wilders is deze opmerking ongekend, volgens de PVV’er is het beter als Van Dissel zo snel mogelijk functie neerlegt.

PVV-voorman Geert Wilders was zondag te gast bij WNL waar hij stevige kritiek had op Jaap van Dissel. Het explosieve OVV-rapport stelde dat de overheid en het RIVM nogal wat blunders hebben gemaakt tijdens het begin van de coronacrisis. Opmerkelijk genoeg heeft Van Dissel gezegd dat hij terugkijkend op het verleden niks anders zou doen. Volgens Wilders is zo’n uitspraak onbegrijpelijk.



“Ik vind het echt ongelooflijk dat hij het lef heeft om dat te zeggen. U weet dat er in het begin van de crisis een vliegtuig vol hulpmiddelen naar China ging, we hadden toen zelf een tekort en de focus lag toen al heel erg op de ziekenhuizen in plaats van de verpleeghuizen. Van de week is gebleken dat het ministerie in een een-tweetje met het OMT van Van Dissel die richtlijnen gewoon heeft aangepast. Hij heeft gezegd dat die mondkapjes, waar we te weinig van hadden, misschien niet zo erg nodig zijn als dat ze uiteindelijk toch bleken te zijn.”

Volgens de PVV-leider is het ongekend dat Van Dissel nu doet alsof zijn blunders in het verleden niet erg zijn. Volgens Wilders zou iedereen met “een beetje eergevoel” direct zijn vertrokken. Echter lijkt Van Dissel maar over weinig zelfreflectie te beschikken.