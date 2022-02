Woke-Groenlinks dolblij: “Voortaan worden onze Statenleden ‘Statenlid’ in plaats van ‘meneer of mevrouw’!”

Bij GroenLinks zijn ze dolblij. De Statenleden van de partij in Noord-Holland zullen voortaan namelijk “Statenlid” genoemd worden in plaats van “meneer” of “mevrouw.” En goh, daar zijn de Woke-marionetten toch mee in hun nopjes!

“De volledige fractie van GroenLinks Noord-Holland zal voortaan de aanspreektitel Statenlid – in plaats van mevrouw of meneer – gebruiken in vergaderingen van de Provincie,” aldus GroenLinks op haar eigen website. “De fractie hoopt hiermee aan te zetten tot bewustwording rond gewoontes die onbedoeld en onbewust leiden tot uitsluiting.”

Hilariteit alom

Ook op Twitter deelt de partij dit heugelijke nieuws. Logischerwijze resulteert dit in heel wat lachbuien bij weldenkende Nederlanders, waaronder Thierry Baudet:

Het is lachwekkend, het is clownworld, maar het is ook doodeng. Deze neocommunistische gekken zijn zó gepassioneerd om de mensheid te hermaken… het is echt heel zorgwekkend. Ze willen letterlijk gender en dus seksualiteit afschaffen. Mensen moeten aseksuele wezens worden, halve robots die aangestuurd worden door AI, en die hun menselijkheid kwijt zijn.

Waarom? Omdat we zo gemakkelijker te controleren zijn én omdat we allemaal gelijk zijn. Want dat zijn en blijven de twee grote doelen van communisten; zowel van de oude als de nieuwe varianten.