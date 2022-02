Wybren van Haga: ‘Geen militairen naar Oekraïne en géén sancties. Dit is niet ónze oorlog’

Wybren van Haga heeft zich uitgesproken over de situatie in Oekraïne. Het Tweede Kamerlid van BVNL wil dat er geen Nederlandse militairen naar Oekraïne gestuurd worden. Maar dat is niet alles. Hij wil ook dat Nederland niet meedoet aan een sanctiespakket tegen Rusland.

Hardliners in de Tweede Kamer (en op Twitter) zijn ongetwijfeld niet blij met de een video van Wybren van Haga over de situatie in Oekraïne. Het Tweede Kamerlid stelt namelijk luid en duidelijk dat, hoewel hij de Russische militaire actie in dat land veroordeelt, hij niet wil dat Nederland erbij betrokken wordt.

“De situatie in de Oekraïne is vreselijk,” aldus Van Haga. “BVNL veroordeelt de inval van Rusland in de Oekraïne. Oekraïne is een soevereine staat en we hebben de motie daartoe ook altijd gesteund.”

“Maar het is een oorlog die tussen de Oekraïne en Rusland plaatsvindt,” gaat hij verder. “Oekraïne is geen lid van de NAVO, geen lid van de EU, het is 3.000 kilometer verderop. Dus wat ons betreft is het hetzelfde als Afghanistan, Mali, Irak.”

“Wat ons betreft blijft Nederland dan ook neutraal. We gaan daar géén militairen naartoe sturen,” zegt Van Haga vervolgens. “We gaan onze zoons en dochters daar niet voor dit doel laten sterven.”

Maar dat is niet alles. “We zijn ook tegen sancties,” legt hij daarna uit. “Sancties treffen het Russische volk. En sancties tegen Rusland treffen het Nederlandse bedrijfsleven en dat willen wij niet.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wat BVNL wel wil? “We zouden zijn voor een diplomatieke oplossing, voor zover dat mogelijk is. Als dat niet zo is, dan is het gewoon een oorlog tussen twee andere landen. Laten we daar in godsnaam ver weg van blijven. Want nu is iedereen staatsmannetje aan het spelen. Mensen buitelen over elkaar heen om het te veroordelen en allemaal militairen daar naartoe te sturen. Voor je het weet zitten we in een echte oorlog.”

Dat wil Van Haga dus niet. “Geen boots on the ground, geen militairen naar Oekraïne, en géén sancties,” vat hij zijn standpunt samen.