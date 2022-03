Achterlijke Oekraïne-‘strijder’ Rutte gebruikt Oekraïense nazi-saluut in steunbetuiging

De ambassade van Rusland in Nederland is woedend op Mark Rutte. En dat is niet zo gek. In een videoboodschap aan het Oekraïense volk gebruikte Rutte namelijk een saluut die gebruikt werd door Oekraïense nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rusland vindt dat terecht volkomen geschift.

In zijn steunbetuiging dacht Rutte dat het heel cool was als hij “Slava Ukraini!” zou schreeuwen. Want hij ziet Oekraïeners dat zelf doen, en jongens hij staat werkelijk zij aan zij met ze. Een beetje populistisch geschreeuw is hem dan niet vreemd.

Alleen is er een klein probleem met dat saluut. Zoals de Russische ambassade in Nederland terecht stelt op Twitter werd het saluut ingevoerd en gebruikt door Oekraïense nazi-collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was hun versie van Sieg Heil.

.@MinPres

Please bear in mind, that «Slava Ukraini» (Glory to Ukraine) is a salute adopted by #Ukrainian Nazi collaborators during the #WWI, based on the infamous "Heil…" slogan.

Many of the collaborators are guilty of odious war crimes. pic.twitter.com/UQ02HSv894 — Russian Embassy in NL🇷🇺🇳🇱 (@rusembassynl) March 4, 2022

“Veel van de collaborateurs hebben de meest vreselijke oorlogsmisdaden op hun geweten,” legt de ambassade voor het gemak ook nog even uit.

Zelfs Wierd Duk – van de aan de VVD gelieerde Telegraaf – vindt de opmerking van Rutte volstrekt onverstandig.

DIt klopt en toen ik het hoorde dacht ik al ‘ai, niet slim’: https://t.co/FYO8JmBP0z — Wierd Duk (@wierdduk) March 4, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo staan we er dus weer vreselijk slecht op. En dat allemaal omdat Rutte zich ergens mee bemoeit waar hij de ballen verstand van heeft. Typisch.