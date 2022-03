Asielzoekers Budel gedragen zich weer volgens gemeente, preventief fouilleren opgeheven

Asielzoekers in het overlastgevende asielzoekerscentrum in Budel worden niet meer preventief gefouilleerd. Volgens de gemeente Cranendonck is daar geen aanleiding meer voor. De afgelopen maanden zouden er geen noemenswaardige incidenten meer hebben plaatsgevonden in het azc. Om die reden wordt er per direct gestopt met het preventief fouilleren van asielzoekers.

De vraag is wel hoelang het nu goed blijft gaan in het beruchte asielzoekerscentrum in Budel. Twee maanden geleden stelde de Noord-Brabantse gemeente het preventief fouilleren nog in na een hele reeks aan steekpartijen in en rond het azc.

Ondertussen is de gemeente Cranendonck het overlastgevende asielzoekerscentrum liever kwijt dan rijk. Daarom heeft de gemeente besloten dat het azc per 1 juli 2024 definitief haar deuren sluit voor de opvang van asielzoekers.