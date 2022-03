Baudet: ‘Na jarenlang treiteren in Oekraïne nu de vermoorde onschuld uithangen is ten hemel schreiend’

Thierry Baudet heeft vandaag enkele harde waarheden gesproken over de situatie in Oekraïne. Want de FVD-leider heeft even heel duidelijk gemaakt dat de situatie in dat land mede veroorzaakt is door het Westen… maar dat hetzelfde Westen vervolgens heel hypocriet verbaasd liep te doen over wat er gebeurd is.

Dat het is misgegaan in Oekraïne is natuurlijk doodzonde en vreselijk. Maar realistische experts waarschuwden al jaren dat dit ging gebeuren als de NAVO en de EU niet heel snel pas op de plaats zouden maken. Want Rusland kon het niet accepteren dat het Westen Oekraïne even inlijfde. Daarvoor is dat land gewoon te belangrijk qua ligging én historie.

Tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen. Maar er is hoop. Want FVD-leider Thierry Baudet heeft daar lak aan. Hij zegt wat hij denkt. Ja, ook als hem dat politiek problemen oplevert.

Baudet: het Westen is hypocriet

“De gespeelde onschuld van het Westen nu – na jarenlang treiteren en klooien daar in Oekraïne, na tientallen misdadige regime change operaties en het illegitiem platbombarderen van zo’n beetje het hele Midden-Oosten en Servië de afgelopen decennia,” schrijft hij op Twitter, “na het (vermoedelijk) plaatsen van biolabs in Oekraïne en het (hoogstwaarschijnlijk) hebben voorbereid van een heroveringsaanval op de Krim en Donbass – ja nu Rusland dan uiteindelijk reageert: dan de vermoorde onschuld uithangen…het is echt ten hemel schreiend.”

“Wat een hypocrisie. Wat een krokodillentranen. Ik betreur de oorlog ten zeerste – en het is een volkomen onnodige, zinloze vernietiging van levens en economie. Sinds het negeren van onze waarschuwingen over het associatieverdrag in 2016 zag ik het met lede ogen aankomen,” gaat hij verder. “Maar wát een verbijsterende gebrek aan realisme en zelfinzicht bij het Westen.”

Poetin

Als je dit soort harde waarheden spreekt word je er natuurlijk onmiddellijk van beschuldigd een Poetin-versteher te zijn; iemand die Poetin verdedigt en eigenlijk wel een toppertje vindt.

Daarom reageert Baudet daar bij voorbaat al op. “Dit alles betekent vanzelfsprekend niet dat ik ‘vierkant achter Poetin’; zou staan of de oorlog toejuich,” legt Baudet uit. “Wat een absurde gevolgtrekking, type ‘if you’re not with us, you’re against us.’ Ik vertrouw Poetin niet, ik vertrouw Zelensky niet en ik vertrouw de NAVO/EU/US niet.”

Natuurlijk is die laatste tweet gestolen van een heel verstandige twitteraar, maar goed, inhoudelijk is het ijzersterk. Zoals ze dan plegen te zeggen: beter gestolen dan slecht bedacht.

Russen danken Amerika voor het gezonder maken van hun land

Overigens is hier ook nog even een boodschap van deze mooie Russische dame die Amerika wil danken voor het feit dat Amerikaanse bedrijven als McDonald en KFC zich teruggetrokken hebben uit het land.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Tja. Goed punt, eigenlijk; zowel van Baudet als van de dame in de laatste video.