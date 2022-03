“Bedankt Poetin!” Voor tweede week is Het Coronabedrog van Baudet de nummer 1 bestseller

Thierry Baudet kan vandaag weer een feest vieren – en nee, niet alleen vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de tweede week op rij is zijn nieuwe boek Het Coronabedrog namelijk de nummer één bestseller van Nederland. “Bedankt Poetin voor het opkopen,” schrijft hij ironisch op Twitter vanwege de achterlijke beschuldigingen van zijn haters.

Precies een week geleden liet De Bestseller 60 weten dat er een nieuwe nummer 1 bestseller van Nederland was: Het Coronabedrog van Thierry Baudet. Dat was een enorme prestatie, ook al omdat het boek pas die week ervoor was verschenen. Het was dus niet alleen de nieuwe nummer één, maar ook een echte nieuwkomer in de lijst. Een groentje. En die stond dan meteen op de hoogst mogelijke plek.

Goed gedaan. Maar wacht, het was nog niet klaar met de pret. Want de nieuwe bestsellerslijst is vandaag bekendgemaakt. En zie! Weer zijn het Baudet en zijn Het Coronabedrog die de lijst aanvoeren.

De nieuwe top 3 van De Bestseller 60

1. Het Coronabedrog door Thierry Baudet

2. Nu of nooit door Dai Carter

De nieuwe top 3 van De Bestseller 60

1. Het Coronabedrog door Thierry Baudet

2. Nu of nooit door Dai Carter

3. De Zoete Zusjes moppenboek door Hanneke de Zoete

Baudet reageert ironisch

Thierry Baudet heeft met vreugde én ironie gereageerd op de nieuwe lijst. “Voor de tweede keer op !” schrijft hij. En dan komt de grap: “Dank aan Poetin voor het opkopen van de voorraad!”

Toen de lijst vorige week bekend werd gemaakt waren er beruchte Baudethaters die helemaal gek werden. Zo riep ‘literair recensent’ Joost Vullings dat er vast gesjoemeld was met de cijfers. Baudet zou mogelijk zelf veel exemplaren hebben opgekocht, zijn vrienden zouden dat gedaan hebben, of misschien was Poetin er wel bij betrokken. Wie weet wat deze gestoorde haters allemaal bedenken.

Die “reuring” was toen op een gegeven zo groot dat Stichting CPNB – dat de Bestseller 60 elke week bijhoudt en maakt – zich gedwongen voelde om met een statement te komen. De stichting legde toen uit dat er wat betreft Het Coronabedrog niets verdachts aan de hand was. Met andere woorden, de ranzige beschuldigingen sloegen kant noch wal.

Hoewel het dus de nummer 1 van Nederland is zijn er ongetwijfeld nog steeds heel veel mensen die het boek nog niet gekocht hebben. Dat moet natuurlijk direct gerectificeerd worden. De beste plek om Het Coronabedrog te bestellen is natuurlijk via de website van Amsterdam Books (Baudets uitgever) zelf. Je kan dan ook een gesigneerd exemplaar bestellen en zelfs een exemplaar “met een persoonlijke boodschap.”

En jat, natuurlijk zijn er ook mensen die het liefst via Bol.com willen werken. Dat kan ook. Namelijk: hier.