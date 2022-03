Rancuneus NPO fossiel witheet: Thierry Baudets ‘Het Coronabedrog’ op nummer 1 in Bestsellerlijst? ‘Manipulatie!’

“Literair recensent” Jeroen Vullings – dat is zo’n type dat het postmodernisme met twee armen omarmt en de rest heel erg vindt – is helemaal van de leg. Het Coronabedrog van Thierry Baudet is namelijk een nummer 1 bestseller. En dat kan en mag niet. Want Bol.com had het geband!

Bij de NPO vinden ze het helemaal niet fijn dat Thierry Baudet een nummer 1 bestseller heeft geschreven met Het Coronabedrog. Daarom hebben ze ‘literair recensent’ (LOL) Jeroen Vullings uitgenodigd bij Radio 1 om even met een zelf verzonnen samenzweringstheorie te komen.

Want, zegt Vullings, Het Coronabedrog werd helemaal niet verkocht op Bol.com. Dat is veruit de grootste online boekenverkoopsite van Nederland. Daarom komt Vullings tot de conclusie dat zo’n boek nooit een bestseller kan zijn, en al helemaal niet kan binnenkomen op plek 1. Niet zonder manipulatie, tenminste.

Het nieuwste boek van @thierrybaudet is op nummer 1 binnengekomen in de Bestseller 60 van @CPNB. En dat is frappant, legt literair recensent @jeroenvullings uit in @Nieuwsweekend. pic.twitter.com/GryN2nESxE — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 12, 2022

Maar Vullings heeft goed nieuws voor alle boeken-wappies: er wordt onderzoek gedaan! Jawel, alle goede, gedreven, anti-FVD ‘experts’ gaan er eens even goed naar kijken. Want op eigen kracht, via je eigen achterban een bestseller schrijven? Dat kan niet. Dat hebben de boekenelites/wappies besloten en dus is het zo.

Overigens is het wel hilarisch dat Vullings zelf ook aangeeft dat áls er gebeurd is wat hij “vermoedt,” dat dit dan niet illegaal is ofzo. Je mag prima boeken opkopen bij het Centraal Boekenhuis om die vervolgens op eigen houtje aan de man te brengen. Dat maakt deze “samenzweringstheorie” nóg grappiger.

Ik zei het toch. Het succes van HET CORONABEDROG, dat vinden ze zo ontzettend kut dat ze nu zelfs gaan roepen dat er gefraudeerd zou zijn…whahaha! Nog even en Poetin heeft de voorraad opgekocht! 😂 BESTELLEN KAN HIER: https://t.co/uaM49hpQN9 https://t.co/NtuMMtoAt2 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 12, 2022

Oh, en dan nog iets: ik hoorde dagen geleden al dat ze het bij AmsterdamBooks maar nauwelijks aan kunnen. Met name het leveren van boeken met “een persoonlijke boodschap” is bijna niet te doen, en ook de “gesigneerde exemplaren” vereisen van Baudet dat hij bijna 24 uur per dag doorgaat met het zetten van handtekeningen. Dit komt, niet schrikken, doordat FVD een ledenbestand heeft van 60.000 leden en heel goed in staat is om die mensen te bereiken én ze aan te moedigen zo’n nieuw boek te kopen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de enorme effectieve strategie van FVD op de socials, waar de boeken ook als hete broodjes over de toonbank gaan.