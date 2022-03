Pats! Het Coronabedrog van Thierry Baudet met stip op 1 in de Bestseller 60: ‘Ondanks boycot bol.com’

Thierry Baudet is er voor het eerst in zijn leven in geslaagd om een nummer één bestseller te schrijven. Het Coronabedrog staat namelijk op de hoogste plek in de Bestseller 60, de belangrijkste bestsellerslijst van Nederland. Dit ondanks een totale ban van het boek op bol.com.

Op 3 februari publiceerden wij een vroege recensie van Het Coronabedrog. Ik had het manuscript namelijk gelezen. Hoewel het boek nog niet eens uit was voorspelde ik al: dit gaat hét boek van het jaar worden.

Nou, je kunt wel zeggen dat die voorspelling is uitgekomen. Want de Bestseller 60 is zojuist online gezet en het boek van Baudet staat niet alleen “in de top 10,” maar op de allerhoogste plek. Jawel, Het Coronabedrag is een nummer één bestseller:

Boycot

Natuurlijk is Baudet hier zelf bijzonder blij mee. Op Twitter viert hij dan ook een feestje… al helemaal omdat het boek letterlijk niet verkocht mag worden op Bol.com. Ja, dat lees je goed, de grootste boekverkoper van ons land (online dan) heeft Het Coronabedrog geboycot. Maar ondanks die boycot is het ’t meest verkochte boek van Nederland.

GEWELDIG! Ondanks een boycot van https://t.co/SBwLtTFIvD en een totale blackout in de media is HET CORONABEDROG vandaag met stip binnengekomen op 1 in de bestseller lijst! Dankzij jullie allemaal! Ontzettend bedankt! We laten ZIEN dat we met velen zijn, 1/2 pic.twitter.com/kTZtXlFF3S — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 9, 2022

Zoals Baudet ook duidelijk maakt is er trouwens niet alleen sprake van een bol.com-boycot, maar zelfs een zwijgplicht in de héle mainstream media. Ze hebben er totaal geen aandacht aan besteed. Zero. Nul. Noppes. Dit ongetwijfeld onder het motto: als we erover schrijven gaat hij alleen maar verkopen, dus negeren die hap. Ja, zo ‘objectief en neutraal’ zijn onze ‘journalisten.’

