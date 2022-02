‘Het Coronabedrog’ van Thierry Baudet komt eraan: nú al het boek van het jaar

In plaats van in de winter op zijn lauweren te rusten en van het leven te genieten besloot hij een boek te schrijven over de hele corona-affaire. Ik heb het manuscript van het boek al gelezen en zeg eerlijk: dit is nu al het boek van het jaar. Er is werkelijk nul kans dat er nog een boek verschijnt in 2022 dat belangrijker en baanbrekender is. Want hij veegt op schitterende en buitengewoon goed onderbouwde wijze de vloer aan met dit hele issue, inclusief met lockdowns en andere maatregelen waarvan voor deze pandemie al lang bekend was dat ze niet werkten.

Goed nieuws! De drukproeven van het nieuwe boek van Thierry Baudet zijn gereed. Dit betekent dat Baudet de manuscripten nog even goed doorneemt om zich ervan te verzekeren dat er geen fouten in staan, en daarna zal de drukker het boek écht drukken. Dit gaat nu héél snel. Ik vermoed dat dit in een paar weken tijd rond zou moeten zijn.

En dat is maar goed ook. Want dit boek is nu al het boek van het jaar. Het heet Het Coronabedrog: Hoe de Great Reset wordt uitgerold via een kletsverhaal over ‘volksgezondheid.’ Soms zegt de titel eigenlijk alles, en dat is nu ook zo.

Het is een fascinerend werk, niet in de laatste plaats omdat Baudet niet alleen glashelder uitlegt wat de Great Reset nou eigenlijk is en hoe de doelen van dat project bereikt moeten worden als het aan de elites ligt, maar ook omdat hij het een persoonlijk verhaal heeft gemaakt. In het eerste deel van het boek beschrijft hij namelijk zijn eigen reactie op de pandemie vanaf dag één. Dat die reactie gaandeweg veranderde legt hij uit… en ook wat dit vervolgens betekende voor de spanningen bij Forum voor Democratie zelf. Zoals iedereen weet mondde dat uiteindelijk uit in een afsplitsing van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga en hun bondgenoten. Baudet legt uit hoe het er achter de schermen aan toeging, en waarom hij zijn rug rechthield.

Het gevaar van corona

Vervolgens kijkt Baudet naar corona zelf. Hoe dodelijk is het virus nou eigenlijk? Ik ga hier natuurlijk niet in details treden, maar kortgezegd komt het erop neer dat dit bepaald niet vreselijk indrukwekkend is. Ja, er gaan mensen aan dood. En dat is heel erg voor die mensen en hun gezinnen. Daar doet ook Baudet niets aan af. Maar voor het overgrote deel van de mensen geldt dat het lichaam de strijd met corona prima kan winnen.

Gelukkig maar, natuurlijk. Maar dit betekent ook dat al die maatregelen eigenlijk gewoon veel te ver gaan – en dat de autoriteiten zich daar van bewust zijn. Baudet kijkt daarom naar de motieven achter lockdowns en dergelijke. Waarom is dat een universele beleidsmaatregel terwijl die vóór corona door álle wetenschappers werd gezien als overdreven en contraproductief? Dat veranderde pas tijdens deze pandemie omdat China de hele wereld video’s rondstuurde over a) doodvallende burgers en c) die opeens niet meer doodvielen toen de communisten iedereen gedwongen thuis opsloten.

Vaccins

Van corona stapt Baudet over op de vaccins. Wat zijn de meest gebruikte vaccins – de mRNA-versies – nou eigenlijk? Hoe werken ze? En wat was in het verleden al bekend over het effect ervan op korte én lange termijn?

Oh, ja, en dan nog iets. Want anders dan vrijwel alle Deugauteurs heeft Baudet ook de moed om te spreken over het onderwerp waar alleen over gezwegen mag worden: (dodelijk) bijwerkingen. Nee, niet alleen van corona, maar van de vaccins. Hij concludeert dat de vaccins niet de werking hebben die ons beloofd werd. Ook gevaccineerden ziek worden en het virus doorgeven aan anderen. De vaccins kunnen serieuze bijwerkingen veroorzaken… En dus, zegt Baudet, klopt het verhaal dat gepusht wordt eigenlijk niet.

Maar waarom is dat? Waarom zouden men het anders voorstellen dan het is?

Great Reset

Zoals Baudet uitlegt in Het Coronabedrog dient alles één groot doel: de Great Reset. Nee, dat is geen achterlijke samenzweringstheorie. “De échte agenda is een mondiale surveillance maatschappij – en die heeft een lange, goed gedocumenteerde voorgeschiedenis,” aldus Baudet.

Baudet concludeert dat, hoewel COVID-19 voor een klein deel van de mensen natuurlijk zeker een vervelende rotziekte is, dat de ‘pandemie’ met twee handen is aangegrepen door de machthebbers om een plan uit te voeren dat ze al véé langer voor ogen hadden. En dat leidt tot mijn conclusie dat dit boek door iedere oplettende burger gelezen moet worden.

Nog even wachten en dan kan het besteld worden. I can’t wait for you to read this.